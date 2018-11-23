南投》最後時刻 候選人臉書催票表心境

2018年11月23日 16:57 中時 沈揮勝

選舉投票倒數計時，日月潭地區各候選人除了掃街拜票，多數人也會透過臉書，提醒、表達理念或催票，在最關鍵的時刻，為這次選戰作最後努力。

國民黨提名水里鄉長候選人陳中明，在臉書邀請鄉親參加23日下午5點，從後援會出發的選前遊街嘉年華，他拜託大家呼朋引伴，團結在一起做最後衝刺。

前鄉長再回鍋參選的江龍漢則發表感性文章，指連日奔波拜票，想靜下心與鄉親聊聊他8年前在激烈選戰中勝出，上任後卻面對被查封的公庫、高額負債以及緊張的所會關係，用善意提出還款計畫獲得廠商諒解，減債1.17億並持續推建設，讓鄉政回歸正常。

現任水里鄉長陳癸佑的臉書，多由幕僚、友人或鄉公所員工幫他貼文，強調選民眼睛是雪亮的，希望讓這麼優秀的鄉長能繼續連任，讓水里鄉民能再創美好的未來，昔日風華再現。

國民黨提名魚池鄉長候選人黃馨瑩在臉書上感性指出，自己沒有炫麗的燈光舞台、沒有鑼鼓喧天的陣容，卻有父母陪伴加持，競選團隊的情義與鄉親同在的踏實…原來，選舉也可以如此簡樸而厚實。

民進黨提名魚池鄉長候選人劉啟帆呼籲「勇敢的魚池人作伙站出來」，邀鄉親23日晚間5點半在魚池街區土地公廟的決戰之夜，「鬥陣挺啟帆看明星、造勢遊街」。

信義鄉長候選人全志堅則在臉書貼出文宣、影片，講述成長歷程與理念；另一候選人伍聰仁直播拜票。同樣參選信義鄉長的民和國中校長全正文，則以「改變的決心及毅力」，請軍、公、教、宗教及熱愛信義鄉的朋友們，發揮臨門一腳。

(中時 )