九合一大選倒數 新店將出動502警民維護選舉安全

新北市新店警分局特別加強選票清點作業的安全維護勤務。（警分局提供）

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新北市新店警分局特別加強選票清點作業的安全維護勤務。（警分局提供）
新北市新店警分局特別加強選票清點作業的安全維護勤務。（警分局提供）

日前新聞報導嘉義縣水上鄉公所選務人員，發生夾帶選票外出事件，鑑此，新北市新店警分局特別加強選票清點作業的安全維護勤務。22日新店分局所轄新店、石碇、深坑、坪林、烏來區各選務中心已派人將選票運回，並在各選務中心進行選票的清點及分類作業，並由選務中心再交給各投開票所主任管理員與主任監察員進行複點，依據標準作業流程，嚴謹點交、驗證選票數量，確保選票正確與安全。

為確保各選務中心選票作業安全，新店警分局不敢大意，也特別規劃選票安全維護勤務，在各選務中心進行警戒及管制，包括管制人員進出，做業人員進出都需換證、簽到退，做業人員背包須統一放置在政風人員看顧的特定地點，不得攜入選票點算區，做業人員離開會場時，員警進行搜身檢查，整個作業流程並錄影存證，確保選票安全不外流。

此次九合一大選新店警分局轄區共有221處投開票所，擔服投開票所警衛人員共有221名員警及221位協勤民力，再加當天外圍維護選舉工作員警60餘人，合計共古寧頭蚵婦受困獲 3天內第2次與秩序。

新店警方也呼籲，如遇到提供現金、禮品，請求支持特定候選人的賄選行為，可以利用手機錄影、錄音等方式進行蒐證，並撥打法務部檢舉賄選專線： 0800-024-099，撥通後按4。

檢舉賄選獎金從50萬元至500萬元不等，歡迎民眾勇於檢舉，一起反賄選；另外投票當日，不得有任何競助選活動，包含用LINE散布候選人宣傳文宣都是禁止的，否則將以違反選罷法開罰50萬至500萬元不等，提醒民眾多加注意，切勿以身試法。

(中時 )

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