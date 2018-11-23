花蓮》瞎！縣議會訂選前一天開議 議員掃街全缺席

2018年11月23日 17:33 中時 許家寧

花蓮縣議會與外縣市議會多提前在選前開議不同，多數議員決議將最後定期會延至選前一天。（許家寧攝）

花蓮縣議會最後定期會訂在選前一天，被反對議員質疑落選議員如何有心問政。（許家寧攝）

開議首日辦理議員報到手續，截至4點前約半數議員完成簽到。（許家寧攝）

選戰倒數不到24小時，花蓮縣議會創史上紀錄，多數議員決議在選前1天召開最後一次定期大會，今日開議首日記者會議員紛紛「告急」、「搶救」掃街拚選舉！全數缺席，無人到場，只有即將「畢業」不再參選的議長賴進坤獨自主持會議，感到孤單且離情依依。

花蓮縣議會應選33席，除魏嘉賢2年前補選轉任花蓮市長，另楊德金、王燕美涉貪解職，縣議長賴進坤、議員楊文值、施慧萍、邱永双、林秋美及潘富民等5人不再尋求連任，其餘24人有5人轉換跑道參選地方首長，選後預料將有過半議員「大洗牌！」

包括民進黨劉曉玫披掛參選花蓮縣長、議員游淑貞、鄭乾龍分別代表藍綠角逐吉安鄉長、何禮臺選新城鄉長、張智冠選富里鄉長，其餘19人尋求議員連任，由於選情激烈，議會7月時召開臨時會，決議將10月定期會延至選前1天召開。

與外縣市提前開議不同，該決議當時就被反對派議員批評多數議員此舉無異「自我閹割」放棄監督縣府機會，質疑23日開議首日辦理議員報到手續完就選舉，等投票後才開會，落選議員如何有心問政？被新民意淘汰的議員又如何名正言順來審查縣府預算。

相較以往，這次開議記者會議員全數缺席，會場相當冷清，賴進坤感謝與會縣府官員9年來支持與鼓勵，也替同僚緩頰，認為大家都告急、忙選舉，沒來是正常的。他也指出，第8次定期大會從11月23日起為期1個月，縣府共提9案，包括民政4件、財政3件及教育2件，其中最重要的即審議108年度縣府總預算案。

(中時 )