肉肉女想瘦 被「鬼怪」騙買糖果減肥

2018年11月23日 17:22 中時 張妍溱

警方在車內起獲毒品。（張妍溱翻攝）

一名想瘦身的女子日前在網路認識暱稱「鬼怪」藥頭，暗示有「糖果」可減肥，2人相約交易，當李女一見到「鬼怪」網友，發現與韓劇「孔劉」差很大，2人完成毒品交易「毒糖果」，買到的卻是安非他命的，被警方查獲安毒及吸食器，警訊後依違反毒品危害防制條例移送法辦。

台中市警局保安大隊第一中隊巡邏行經西屯區黎明路，發現一輛黑色自小客路旁違停攔查時，坐在副駕駛座的35歲李女相當緊張，警方要求李女與駕車的32歲賴男一併下車接受盤查，竟發現轎車後座一堆安毒吸食器。

李女向警方坦認持有毒品吸食器及毒品，她抱怨說，自己是「肉肉女」身形比較豐腴想瘦身，在網路聊天室認識暱稱「鬼怪」的張姓男子，對方先暗示要「糖果」嗎？還說用了可以減肥，女子辯稱不知道「糖果」就是毒品。

因積極想瘦身，李女說自己試過很多減肥藥，第一次聽說吃「糖果」可以減肥，躍躍欲試；李還向警方說，「鬼怪」藥頭身高僅165公分，且看起來根本不像韓劇中斯文的孔劉模樣，仍勉強完成與對方交易購買「糖果」不知道是安非他命的毒糖果。警方也帶回賴男採尿送驗，一旦呈毒品反應再究責送辦。

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(中時 )