肉肉女想瘦 被「鬼怪」騙買糖果減肥

警方在車內查獲毒品。（張妍溱翻攝）

友善列印
中時
警方在車內起獲毒品。（張妍溱翻攝）

一名想瘦身的女子日前在網路認識暱稱「鬼怪」藥頭，暗示有「糖果」可減肥，2人相約交易，當李女一見到「鬼怪」網友，發現與韓劇「孔劉」差很大，2人完成毒品交易「毒糖果」，買到的卻是安非他命的，被警方查獲安毒及吸食器，警訊後依違反毒品危害防制條例移送法辦。

台中市警局保安大隊第一中隊巡邏行經西屯區黎明路，發現一輛黑色自小客路旁違停攔查時，坐在副駕駛座的35歲李女相當緊張，警方要求李女與駕車的32歲賴男一併下車接受盤查，竟發現轎車後座一堆安毒吸食器。

李女向警方坦認持有毒品吸食器及毒品，她抱怨說，自己是「肉肉女」身形比較豐腴想瘦身，在網路聊天室認識暱稱「鬼怪」的張姓男子，對方先暗示要「糖果」嗎？還說用了可以減肥，女子辯稱不知道「糖果」就是毒品。

因積極想瘦身，李女說自己試過很多減肥藥，第一次聽說吃「糖果」可以減肥，躍躍欲試；李還向警方說，「鬼怪」藥頭身高僅165公分，且看起來根本不像韓劇中斯文的孔劉模樣，仍勉強完成與對方交易購買「糖果」不知道是安非他命的毒糖果。警方也帶回賴男採尿送驗，一旦呈毒品反應再究責送辦。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品!

(中時 )

選前最後一天 大家都在喊「搶救… 假釋犯搶護校學生 暖女：人沒事…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。