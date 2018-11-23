假釋犯搶護校學生 暖女：人沒事、和解就好

2018年11月23日 17:55 中時 李文正

假釋犯簡嘉賢今年9月間在馬階護校三芝校區毆打未滿18歲的林姓女學生，搶她身上的背包，擄上車恐嚇「我要殺了你！」並逼問提款卡密碼，還將女學生丟包在基隆的山區。今天士林地院開庭審理，簡辯稱是強盜未遂，因為「拿了提款卡沒去領錢」，雙方6萬6000元達成和解，法官諭知還押看守所。

今年9月12日，簡甫假釋出獄1年，因缺錢花用，開著朋友的轎車到新北市三芝區，見護校女學生獨自一人走在路上，竟然搶擄上車，毆打逼問提款卡密碼，所幸同學見到女學生拉下車窗呼救，被其他學生發現報警，警方追出簡的身份後，要他女友打電話給簡放人，5天後警方在循線拘提到案。

簡開庭時流淚說「對不起，我錯了」，希望林女能原諒，雖然簡坦承犯罪，卻辯稱不是檢察官起訴的加重強盜，因皮包丟在路邊，要林女拿上車，而且，拿了提款卡並沒有去領錢，所以只是「未遂」，希望法官能夠讓他交保。

林女當庭表示願意和解，雙方達成6萬6000元，簡的懷孕女友說自己無法工作，願意分期付款，並當場交付第一個月的1萬元。法官諭知1月8日再次開庭，簡還押看守所。

林女庭後說：「人沒事就好！」最後簡還是放了她，現在雖然有陰影，經過遭擄走的路段，都要同學陪同上、下學，她說「可憐之人必有可恨之處」，現在都不敢去想當天的過程。

(中時 )