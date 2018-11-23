嘉義》邀美國隊長、蜘蛛人開講 吳芳銘：每人都是英雄

吳芳銘選前之夜邀請縣民用網路直播方式，面對面討論嘉義縣的未來。（呂妍庭翻攝）

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選前關鍵一夜，無黨籍嘉義縣長候選人吳芳銘以選前之夜應該是屬於選民的時間，而不是候選人展現財力、資源的造神舞台，決定一改過往造勢晚會的型態，邀請縣民用網路直播方式，面對面討論嘉義縣的未來，包括美國隊長、蜘蛛人和超人都是開講座上賓，讓更多人注意參與之餘，吳芳銘藉此呼籲青年學子返家投票，終結派系霸權。

吳芳銘說，26年，可以讓一個嬰兒成為有為青年，也可以讓一個有為青年睿智成熟，他用了半生歲月生活在嘉義這片土地上，感受了濃厚樸實的人情味，卻也因為這塊土地長期被派系把持而疏於發展感到不平，為讓這塊土地老有所終、壯有所用，他已擬定了完整的規畫，要讓嘉縣成為阿里山下的明珠！

今晚8點到10點的網路縣民開講直播，吳芳銘邀請了美國隊長、蜘蛛人，以及超人一同參與，希望可以用年輕趣味的方式，吸引更多人注意。也期望藉由這些電影英雄的精神，傳遞嘉縣需要改變的迫切需要。吳芳銘強調，每一個人都可以是嘉義縣的英雄，讓我們憑藉著要讓社會更好的信念，一同打破派系霸權的明文規定，解放屬於嘉義縣全體縣民的民主自由。

另針對近來熱門北漂話題，吳芳銘說，嘉縣長久以來人口外流及老化的問題，讓嘉縣的經濟發展無法向上提升，這也是許多青壯年朋友心中的痛，但透過明天的選舉，有機會逆轉整個嘉縣的未來發展，希望已經南北漂的縣民可以返鄉投票，回來品嘗懷念的家鄉味，回來一起參與改變嘉義的機會。

(中時 )

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