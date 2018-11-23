台中》選前最後一天 楊典忠與妻女掃街催票

2018年11月23日 17:36 中時 陳淑娥

服務周到獲讚宛如7-11，市議員楊典忠高喊「票投7號楊典忠」。（陳淑娥攝）

選前最後一天，台中第2選區(清水、梧棲、沙鹿)市議員楊典忠在妻女陪同下進行掃街拜票，3人在宣傳車上輪流拿麥克風拜託選民，有熱情民眾特別遞上礦泉水表支持，甚至還有人臨時加入車隊陣容，高喊明天票投7號楊典忠！

楊典忠車隊所到之處獲得不少民眾揮手支持與呼喊「楊典忠，凍蒜！」楊典忠指出，透過挨家挨戶、市場、站街頭拜票，這幾個月來瘦了5公斤，最後一天以車隊掃街，希望支持者幫忙踴躍固票、催票、投票，看到支持者熱情握手、搖旗，令他與老婆、女兒都相當感動，希望明天與鄉親一同分享勝選的喜悅。

太太喻梅芝表示，民代不是廣告明星，不是選舉了才趕緊拜票讓人看得到，平時的市政活動與婚喪喜慶等走攤行程，就是廣徵民意的重要過程，從7、8月展開徒步家戶拜訪與路口拜票至今，他幾乎走遍清水、沙鹿、梧棲每個角落。

喻梅芝說，在與民眾握手、談話時，也是楊典忠追蹤服務案件與各項建設工程進度的時候，強而有力的服務與政策研究團隊，馬上辦與即時回覆的工作態度，讓他更獲得民眾讚揚服務宛如7-11美譽。

「拜託明天投票請支持我爸爸7號楊典忠！」楊婷安表示，這次助選想起爸爸縣議員與鎮長連續3次都差點當選，他每次都說，下次繼續加油！合併升格當選市議員後，在家的時間越來越少，連要一起吃飯都要預約，他說，看到鄉親臉上的笑容，服務民眾是他最快樂的事情。

(中時 )