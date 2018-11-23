台北》柯P車隊掃街受歡迎 選前之夜現場4時已現人潮

2018年11月23日 17:18 中時 張潼

柯文哲選前之夜在傍晚4點多，園遊會、舞台表演先展開，現場已可見各後援會以及支持民眾湧入，競辦評估該場地連同周邊道路，應可容納超過1萬人。（張潼攝）

選前最後一天，台北市長柯文哲繼昨天以傳統車隊掃街方式走訪北市西區、北區，今天下午則展開第二場掃街，著重東區、南區，尤其經過忠孝東路沿線時，不少路人看見柯本人現身拜票，趕忙趁紅燈時跑到車邊握手，或是直接站在路邊尖叫、比出愛心手勢，人氣仍然頗高；至於選前之夜，傍晚4時已有後援會、支持民眾陸續現身，因四四南村旁停車場場地也比較小，現場座椅目測約已將近半滿。

柯文哲陣營今天從南港區公所為起點展開車隊掃街，沿途經過忠孝東路、敦化北路、和平東路、新生南路、羅斯福路、興隆路、基隆路，最後回到選前之夜場地四四南村，期間還短暫停留世大運主場館台北田徑場發表短講。

出發前，柯文哲表示，自己心中一直有個蔣渭水，所以昨天掃街時刻意在蔣渭水紀念公園停留，那裡是他2014年宣布參選的起點；而談到今天的掃街路線在東區，柯也說，東區門戶計畫會在2年內使南港地區出現重大轉變，會有國際會議中心、都更上線、設公宅等。

接著柯文哲展開車隊掃街，臉書直播同時有逾1萬人觀看，沿途民眾也相當熱情，聽到前導車宣傳柯文哲將經過拜票，紛紛駐足圍觀，當看到柯本人，甚至不畏危險跑上車道搶握手，或在路邊尖叫吶喊、手比愛心，柯也回比愛心姿勢，明顯看來心情相當不錯。

至於選前之夜，柯陣營選在四四南村，與民進黨候選人姚文智的選前之夜場地市府廣場相鄰。傍晚4點多，園遊會、舞台表演先展開，現場已可見各後援會以及支持民眾湧入，競辦評估該場地連同周邊道路，應可容納超過1萬人。

柯文哲選前之夜主要仍是樂團、歌手演出，包括大支、林生祥、謝和弦、李愛綺等，還有「藍綠共生」橋段，邀請有藍營（新黨）背景的副市長鄧家基、民進黨籍副市長陳景峻上台，接著市府團隊、柯文哲也會陸續大進場，柯預計發表約半小時演講。

(中時 )