魔術師貼柯P晚會 徵「走路工」500挨罰　稱：想搭人潮順風車

曹男張貼徵人訊息，被質疑是柯陣營在發「走路工」。（陳鴻偉翻攝）

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張姓、曹姓2名魔術師，獲悉台北市長柯文哲23日晚要在四四南村辦造勢活動，想藉人潮順勢辦表演宣傳，張於是在臉書貼文，以500元價格徵求65名「工作人員」，一起到場前往炒熱氣氛，張PO文後有民眾認為，這是柯在灑錢找人造勢向警方檢舉，北市警方22日火速找到曹、張2人，2人表示事前沒有跟柯辦任何人聯繫，只是想籍造勢晚會的人潮順風車，自己在旁邊辦活動而已，2人均被依違反選罷法送辦。

大安分局警方日前接獲民眾檢舉，指稱有人在臉書上PO文，內容表示：「柯XX市長活動晚會…需要64名工作人員，地點四四南村費用500元，結束現領」，還留下自己的LINE帳號以便聯絡，同一時間另有人貼文，表示「晚會活動需要15名看表演觀眾，男女年齡不拘，熱情活動會帶氣氛…但又加註對政治議題敏感者，請勿報名。

但警方隨後上網查看時，貼文已遭刪除，經循線比對貼文IP及帳號，鎖定住在30歲住桃園的曹男，以及24歲住台中的張男，循線傳喚2人到場說明。

從事魔術表演的兩人到案後表示，因為覺得晚會到時一定有很多人，想搭人潮順風車，在旁邊舉辦魔術表演，又怕場子不夠熱，所以才會想找工作人員和觀眾來炒氣氛，表示貼文、找人的過程中，都沒有跟柯文哲陣營的人有聯繫，只是他們自己想辦活動而已。

曹、張說，文章貼出後立刻有網友警告，他們也馬上刪文並修正相關內容，他們只是想進行魔術表演，不知道事情有這麼嚴重，檢警偵訊後，各依違反選罷法，裁罰張、曹2人3萬及5萬元。

大安警分局也呼籲民眾，在24日選舉投票前夕，不要任意散發未經查證的不實言論、假消息，只要涉有影響選舉公平，司法機關將全力查緝並依法究辦。

(中時 )

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