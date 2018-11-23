台中市》南屯區候選人卯足全力催票

2018年11月23日 17:39 中時 黃國峰

選前最後一天，南屯區議員候選人朱暖英登上選舉戰車，展開密集的車隊掃街拜票活動。（黃國峰攝）

選前最後一天，南屯區議員候選人張耀中（左3）與助選員們共用8菜1湯的午餐，好好儲備體力，下午繼續掃街拜票。（黃國峰攝）

選前最後一天，南屯區議員候選人何文海（左）響應環保、節能減碳，組成自行車隊來拜票。（黃國峰翻攝）

選前最後一天，南屯區議員候選人魏佩瑩（左）到南屯市場拜票，努力講解自己的政見。（黃國峰攝）

選前最後一天，南屯區議員候選人吳佩芸（左）到南屯市場拜票。（黃國峰攝）

南屯區議員候選人阮啓平把握時間，站路口拜票。（黃國峰翻攝）

投票倒數計時，中市南屯區近日街頭非常熱鬧，各候選人卯足全力，深入街頭巷尾拜票，宣傳喇叭大聲放送，拜託！拜託！為這次選戰作最後努力，並同步在網路上大力催票，也有辦個人演唱會，吸引選民注目。

一步一腳印，朱暖英23日展開密集的車隊掃街拜票活動，希望在最短的時間，把支持議員2號朱暖英，市長3號盧秀燕的訊息，傳遞到南屯各個角落，傍晚則要和志工姊妹們徒步拜訪，最後集結前往盧秀燕造勢晚會，凍蒜！凍蒜！

劉士州23日以「給南屯好日子」為名，展開車隊拜票，日前更在豐樂公園舉辦「以聲相許愛7之夜」演唱會，節目安排由喜愛唱歌的的劉士州領銜主演，唱了好幾首歌曲，也戴光頭頭套，自許為韓國瑜表弟唱歌，呼應韓國瑜之前的「陪你一夜」說法，以「唱歌」陪你一夜，讓嚴肅、激情的選舉晚會，頓時柔美了起來。

張耀中這周前三天，展開挨家挨戶的徒步拜票，後二天則採車隊拜票，阮啓平則以四台車的規模展開車隊掃街，外加站路口，與每位經過的駕駛、騎士們揮手致意，助選員們體力面臨考驗，幸好張耀中、朱暖英、阮啓平競選總部中午、晚上也都準備了8菜1湯、5菜1湯至大鍋飯的選舉飯，讓大家吃跑飽，才有力氣再戰。

何文海23日則響應環保、節能減碳，組成自行車隊來拜票，期間還轉個彎為在地的一位107歲的耆老祝壽。吳佩芸與魏佩瑩23日上午則英雄所見略同，選擇到南屯市場拜票，一步步慢慢走，送上自己的文宣品，並一個個講解自己的政見，就是要把握最後的時間，讓選民更加認識自己。

(中時 )