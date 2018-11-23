韓流效應？北漂及首投族紛紛返鄉 台灣小姐冠軍高曼容也返鄉當首投族

2018年11月23日 17:43 中時 楊樹煌

▲代表中華民國前往日本參加2018國際小姐選拔的台灣小姐冠軍高曼容，由日本搭機返台前的機場照。（高曼容提供）

▲2017第9屆台灣小姐冠軍高曼容，由台北搭車返回埔里，為的就是首投族的神聖1票。（高曼容提供）

是韓流外溢效應？南投縣旅外的北漂青年及首投族，在選舉前夕紛紛響應返鄉；贏得2017第9屆台灣小姐選拔勇奪后冠的高曼容，今23日也返回故鄉埔里，準備在選舉投票日，投下她最神聖的一票；據她透露，因為她是首投族，所以對這次選舉特別重視，再忙也要排除萬難返鄉投票。

南投縣今年的選舉，雖然沒有北、中、高地區的選舉旋風熱潮，但仍可明顯感受及看到，街頭上的返鄉青年增多了，而且不少都是北漂青年，甚至有從國外或中國大陸回來的。

較為特別的是，最近代表中華民國前往日本參加2018國際小姐選拔，在近百位國際小姐選拔中，獲評為24強的2017第9屆台灣小姐冠軍高曼容，今天也返回埔里，為的就是首投族的神聖1票。

高曼容表示，「選賢與能」對她來說，南投埔里是我的家，無論如可一定要返鄉投票，為埔里的未來盡一份心力；尤其今年選舉是她第1次參與投票，意味著爾後她將負起公民的權利與義務，必須時時保持雪亮的眼睛以及清晰的頭腦！

高曼容並指出，對很多人而言，台灣現況或許不能滿足他們，最好的方式就是返鄉投票！少抱怨少批評，用自己1票來改變台灣的未來，真心希望台灣有章法的往前，選舉不必互相傷害，多點正面能量良性競爭，讓「民主」成為我們的驕傲，台灣加油！

(中時 )