投票帶小抄注意「三不」 小抄投入票匭恐挨罰5000元

2018年11月23日 17:16 中時 楊佳穎

公投綁大選投票24日登場，由於今年公投案多達10案，對於民眾若帶小抄投票，中選會主委陳英鈐今表示，這部分做過函示，可攜帶小抄，但必須注意「三不」，包含不可出示小抄、不可將小抄留置在遮屏之內，以及不可把小抄投入票匭；而若將小抄投入票匭中，可處5000元罰鍰。

選舉首次與10案公投一起舉行，陳英鈐強調，基於選務中立，投開票所不提供公投諮詢，也呼籲全體國人，若要投公投票，請先在進入投票所前了解相關公投內容、決定同意或不同意，進入投開票所後才不會影響相關投開票進度。

陳英鈐也說，投票時採選舉領票、投票後，再進行公投領票、投票。選舉票是3至5張，這部分應該能很快投完，公投票10張的速度會比較慢一點。投開票所人員也會在投完選舉票後，引導民眾領公投票。

至於是否擔心公投投票「塞車」？陳英鈐坦言，有考慮到這個問題，因九合一選舉的投開票所先決定，公投案則是一直到10月才宣告10案成立，又要同時舉行，所以公投的投開票所勢必要依附選舉。又考慮到有些投開票所比較小，公投最多僅能設置3個票匭。不過，顧慮到要加快投票速度，投票人數超過1500人以上的投票所可以增設遮屏，讓同時投票的人數增多、加快投票速度。

媒體追問，選務人員是否會催促民眾加快投票？陳英鈐直言「不會」，但投開票所門口的人員會觀察狀況，若投票速度比較慢，會在門口安撫等待的民眾，避免裡面秩序產生混亂。

另外，針對開票結束時間，陳英鈐也說，今年將先開選舉票、再開公投票，預估選舉票應會在晚間9時前開完，但要到晚間11時左右才會知道選舉結果，這部分與2014年的情況一樣；至於公投票，則預計晚間12時前可開完，但要知道結果需等到凌晨2時左右。

(中時 )