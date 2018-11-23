黃敏惠網路社群部 年輕創意，玩轉選情！

2018年11月23日 17:09 中時電子報 綜合報導

黃敏惠網路社群部於六月開始於黃敏惠粉絲頁製作不同系列的網路節目，從效果驚喜感十足的「阿惠出任務」、側錄活動實況的「阿惠側拍日記」、話題吸睛又有趣的街訪節目「嘉義特調局」、捕捉黃敏惠最真實模樣的「阿惠直播中」，甚至帶領多位政壇上的風雲人物，包含韓國瑜、蔣萬安、王金平等人，一同錄製時下年輕人最夯的「抖音 tik tok 」，成功激起眾多年輕族群的支持。

阿惠直播中，與正妹老師茹茵。圖片來源：國民黨青年部 提供

多面向、年輕化的社群操作，搭配黃敏惠競選團隊的政策擬定、活動策劃。空中部隊與地面部隊的配合進擊，成就了黃敏惠民調持續領先的佳績，從各方民調的支持者年齡區分更能看出，年輕族群對於黃敏惠的喜好度遠勝其他候選人許多，而這些網路『空軍』的操盤手，是一群平均28歲的年輕人。

社群部總監Stanley表示：「社群行銷是一個放大器，我們使用大數據捕捉風向、抓住群眾在意的議題，篩選討論後，於恰當的時機，使用最有效或有趣的方式打出議題。」對於競選是否需要投放大量的廣告預算，Stanley說：「我們幾乎都沒有投放預算，都是自然觸及居多！但在不投放預算的情況下我方的觸及率與互動率仍舊高出其他候選人許多，而在粉絲頁的自然觸及平均只有3~4%的現今，我們的操作有時甚至能達到80%的自然觸及。」但他也苦笑著說：「當然能多給我們一點預算，效果會加倍顯著啦！」

嘉義特調局。圖片來源：國民黨青年部 提供

對於運作選戰有何看法，社群副總監李宇祥表示：「我們在撈取網路大數據時也會同時關注其他縣市不同政黨候選人的網路操作，但普遍來講，網路與社群仍然是傳統政治人物最不熟悉的一塊，而他們對這塊的接受度也仍為處於『淺嚐即止』的階段，因此給予許多第三方勢力與年輕候選人很大的翻轉機會，而這也是台灣政壇不論藍綠，最可能被翻轉的關鍵！」

各方平台數據都顯示，黃敏惠網路社群團隊與地面部隊的結合與優異表現，成功翻玩國民黨這個百年老字號！讓傳統選戰在台灣中南部，成功走出年輕化的新局面！

(中時電子報)