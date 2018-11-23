新人參選拚了！陳偉杰八小時不間斷掃街力保關鍵席次

新北市第一選區市議員候選人陳偉杰 提供

友善列印
中時電子報
綜合報導
新北市第一選區市議員候選人陳偉杰 提供

選前兩天，各地候選人緊鑼密鼓掃街拜票，新北市第一選區（淡水、八里、三芝、石門）市議員候選人陳偉杰在交棒者新北市議員蔡葉偉陪伴下，已連續兩天進行八小時巷弄掃街活動，低溫寒風，蔡葉偉與陳偉杰都喊到燒聲，仍不敢大意，持續拜票。陳偉杰說，自己是參選新人，沒有現任議員的資源，也沒有組織，他感謝蔡葉偉議員提攜，給年輕人機會，自己也要努力向選民懇託。

此次第一選區出現七搶四局面，國民黨老將鄭戴麗香與無黨籍蔡錦賢在地經營多年，票源穩定。已做過一屆的年輕議員鄭宇恩也被視為民進黨後起之秀，地方支持者眾。而接棒蔡葉偉的國民黨新北市青工總會長陳偉杰是此次最被看好的新人，學歷高，行政經驗豐富，與前議員呂子昌之子呂孫福同為首次參選者。

不過陳偉杰來自基層勞工家庭，重視教育，清白參選，刻意與在地政治家族的呂家區隔，過去幾個月在淡水地區拜票也已獲得民眾認同，尤其新市鎮移居民眾多支持沒有地方利益背景，有學識與能力的新人。

儘管外界看好，加上蔡葉偉議員力挺，陳偉杰仍不敢大意，選前兩天密集巷弄掃街，力求順利接棒，讓國民黨能保住兩席，增添議會新戰力。

(中時電子報)

黃敏惠網路社群部 年輕創意，玩… 謝長廷勸降陳進興？參與白案警：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。