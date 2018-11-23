新人參選拚了！陳偉杰八小時不間斷掃街力保關鍵席次

2018年11月23日 17:13 中時電子報 綜合報導

新北市第一選區市議員候選人陳偉杰 提供

選前兩天，各地候選人緊鑼密鼓掃街拜票，新北市第一選區（淡水、八里、三芝、石門）市議員候選人陳偉杰在交棒者新北市議員蔡葉偉陪伴下，已連續兩天進行八小時巷弄掃街活動，低溫寒風，蔡葉偉與陳偉杰都喊到燒聲，仍不敢大意，持續拜票。陳偉杰說，自己是參選新人，沒有現任議員的資源，也沒有組織，他感謝蔡葉偉議員提攜，給年輕人機會，自己也要努力向選民懇託。

此次第一選區出現七搶四局面，國民黨老將鄭戴麗香與無黨籍蔡錦賢在地經營多年，票源穩定。已做過一屆的年輕議員鄭宇恩也被視為民進黨後起之秀，地方支持者眾。而接棒蔡葉偉的國民黨新北市青工總會長陳偉杰是此次最被看好的新人，學歷高，行政經驗豐富，與前議員呂子昌之子呂孫福同為首次參選者。

不過陳偉杰來自基層勞工家庭，重視教育，清白參選，刻意與在地政治家族的呂家區隔，過去幾個月在淡水地區拜票也已獲得民眾認同，尤其新市鎮移居民眾多支持沒有地方利益背景，有學識與能力的新人。

儘管外界看好，加上蔡葉偉議員力挺，陳偉杰仍不敢大意，選前兩天密集巷弄掃街，力求順利接棒，讓國民黨能保住兩席，增添議會新戰力。

(中時電子報)