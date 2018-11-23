MLB》誰接紅襪終結者？美媒推薦簽他回鍋

火球右投艾沃迪先發、後援兩相宜，成為紅襪調度活棋。（美聯社資料照）

友善列印
中時電子報
／綜合報導

世界大賽冠軍紅襪的「終結者」金柏若（Craig Kimbrel）約滿，明年拚衛冕由誰來「關門」呢？波士頓《WEEI》電台記者萊德（John Ryder）與《先驅報》作家巴克利（Steve Buckley）在廣播中突發奇想，何不簽回世界大賽表現精彩的右投艾沃迪（Nathan Eovaldi）來扛終結者，儘管他一直被認為是個先發投手。

「他似乎是個最完美的選項，」萊德說：「我知道有些球速沒那麼快的傢伙，也能有效率的扮演這個角色，但我真的很喜歡有個能在球賽尾段飆出3位數（英里）速球的終結者。」

巴克利也呼應萊德的看法，儘管牛棚右投喬凱利（Joe Kelly）也可以是個選項，但巴克利和萊德不約而同表示，不太信任喬凱利能扛下終結者一職，畢竟他今年的自責分率高達4.39。

紅襪終結者金柏若今年季後賽投得令人膽戰心驚，球季結束後也成為自由球員。（美聯社資料照）

艾沃迪大聯盟生涯例行賽僅有8次後援紀錄，但右肘接受第2次「湯米約翰」韌帶置換手術的他在今年復出，季中從光芒被交易至紅襪，竟於季後賽大放異彩，尤其美聯冠軍賽與世界大賽4度客串後援，共投9.1局僅失1分，動輒飆出100哩火球，不僅是紅襪奪冠的功臣之一，在自由市場也行情大漲。

儘管艾沃迪在今年季後賽證明他先發後援兩相宜，但紅襪真的要找他當終結者，還有兩個問題需要克服。首先，艾沃迪的手肘開過兩次刀，即使繼續當先發投手，投1休4規律登板，可能都還要管控他的投球局數，何況是轉戰得視戰況待命的牛棚、擔任全職的終結者呢？

另一方面，牛棚投手身價不如先發投手。有美媒評估今年在自由市場能簽下大約的先發投手，艾沃迪可以排上第3號，甚至推估能拿到4年總值6000萬美元的合約。但紅襪願意給牛棚投手多少錢？金柏若今年年薪1300萬，已是頂級行情的終結者，還低於外界認為艾沃迪能拿到的平均年薪。

(中時電子報)

日職》球員男扮女裝好嫵媚 球迷…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。