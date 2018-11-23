MLB》誰接紅襪終結者？美媒推薦簽他回鍋

2018年11月23日 17:16 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

世界大賽冠軍紅襪的「終結者」金柏若（Craig Kimbrel）約滿，明年拚衛冕由誰來「關門」呢？波士頓《WEEI》電台記者萊德（John Ryder）與《先驅報》作家巴克利（Steve Buckley）在廣播中突發奇想，何不簽回世界大賽表現精彩的右投艾沃迪（Nathan Eovaldi）來扛終結者，儘管他一直被認為是個先發投手。

「他似乎是個最完美的選項，」萊德說：「我知道有些球速沒那麼快的傢伙，也能有效率的扮演這個角色，但我真的很喜歡有個能在球賽尾段飆出3位數（英里）速球的終結者。」

巴克利也呼應萊德的看法，儘管牛棚右投喬凱利（Joe Kelly）也可以是個選項，但巴克利和萊德不約而同表示，不太信任喬凱利能扛下終結者一職，畢竟他今年的自責分率高達4.39。

紅襪終結者金柏若今年季後賽投得令人膽戰心驚，球季結束後也成為自由球員。（美聯社資料照）

艾沃迪大聯盟生涯例行賽僅有8次後援紀錄，但右肘接受第2次「湯米約翰」韌帶置換手術的他在今年復出，季中從光芒被交易至紅襪，竟於季後賽大放異彩，尤其美聯冠軍賽與世界大賽4度客串後援，共投9.1局僅失1分，動輒飆出100哩火球，不僅是紅襪奪冠的功臣之一，在自由市場也行情大漲。

儘管艾沃迪在今年季後賽證明他先發後援兩相宜，但紅襪真的要找他當終結者，還有兩個問題需要克服。首先，艾沃迪的手肘開過兩次刀，即使繼續當先發投手，投1休4規律登板，可能都還要管控他的投球局數，何況是轉戰得視戰況待命的牛棚、擔任全職的終結者呢？

另一方面，牛棚投手身價不如先發投手。有美媒評估今年在自由市場能簽下大約的先發投手，艾沃迪可以排上第3號，甚至推估能拿到4年總值6000萬美元的合約。但紅襪願意給牛棚投手多少錢？金柏若今年年薪1300萬，已是頂級行情的終結者，還低於外界認為艾沃迪能拿到的平均年薪。

(中時電子報)