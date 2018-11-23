謝長廷勸降陳進興？參與白案警：謝割稻尾攬功

2018年11月23日 17:24 中時電子報 黃麗蓉

總統府資政葉菊蘭日前在民進黨新北市長候選人蘇貞昌造勢晚會表示，侯友宜一直說自己當年手無寸鐵去找陳進興，但事實上手無寸鐵勸降陳的是謝長廷。前警大教授葉毓蘭在臉書貼文反擊指侯友宜有進去。而當時參與白曉燕案的警官官政哲也在底下留言指出，當時謝長廷是由侯友宜陪同進入，謝卻罔顧警調努力解決危機的努力，割稻尾攬功，不禁讓冒險談判的檢警感嘆他的投機。

駐日代表謝長廷今天在臉書表示，這次選舉扭曲很多事情，大家如果找出侯友宜真的直接講他進去人質現場談判的話，我可以提證據反駁，並公布當年現場的録音紀錄。

不過，當時參與此案的警官官政哲卻還原過程指出，白曉燕命案主嫌陳進興要求檢察官保證能獲得公平審判，指揮官同意接通斷訊的電視讓陳進興看到此一保證，陳進興才在電視螢幕上看到謝長廷出現在圍觀群眾中，遂藉機要求能與謝見面。指揮官為求盡快讓事情落幕，才聯絡謝到場協助，而謝到場後始由侯先生陪同進入現場，謝先生事後卻食言未回到指揮所說明狀況，竟然逕自召開記者會搶版面，說明他願意為陳進興辯護等，其罔顧警調努力解決危機的努力，割稻尾攬功的心態與作為，讓現場費盡心力、冒險談判化解危機的檢警人員感嘆此人之投機。

(中時電子報)