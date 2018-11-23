張鈞甯封口快閃 自爆「不能少」的事

2018年11月23日 17:24 中時 蕭雅玲

明道受邀擔任嘉賓現身活動會場。（粘耿豪攝）

張鈞甯23日擔任保養品牌HOII春夏新品代言人，現身會場，卻擔心模糊活動焦點，且時間不夠為由，直接快閃進入會場走秀拒絕受訪。但在台上主持人海裕芬也搭上時事問她：生活上什麼事「不能少？」張鈞甯回應：「我非常喜歡運動，運動時對抗紫外線也是不能少的，所以選對產品產品讓我運動的時候不用擔心曬黑。」除此之外，她也透露心靈上「不能少」的人，就是姊姊的女兒，每當自己有負面情緒時，就會看手機裡小外甥女照片的笑容，就會覺得一切都是美好的。

而明道最近為了宣傳返台，並意外現身活動中，他表示，距離上一次選舉是在20歲大學時期，後來都因工作陰錯陽差，而沒時間去投票。「5566」即將在明年攻蛋，但王少偉拒絕合體也不願做任何回應，對此明道也替王少偉緩頰說：「我不會每天問他近況，我以為他要去！」還開玩笑說：他有可能覺得自己是183club吧！

而日前第一次受邀當大陸藝人唐嫣跟羅晉婚宴伴郎，他也是一年多沒跟羅晉聯絡，婚宴上他除了當伴郎還兼當主持人，且還上台唱歌表演。38歲的他表示，對結婚沒計畫表，他強調，自己很喜歡小孩要先有還是先結，對他來說不是很大的問題，但現階段對於生小孩還不是很確定，因為不知道要教他們什麼？「若我是很有智慧的人，小孩生出來可以給他們很好的觀念，但我自己本身就是亂七八糟，很多情緒化，事情想不明白、又很天，所以暫時也不知道要給小孩什麼！」錢要給誰？他幽默回應：「沒有剩下多少錢，都被我花掉」！

(中時 )