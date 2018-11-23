賄選嚴重當選無效官司量可能激增

2018年11月23日 17:44 中時 許素惠

檢警調查察賄選成果豐富，相對顯示此次選舉買票情況嚴重，未來當選無效官司量可能激增，鄉鎮代表或議員因而遞補，以及村里長補選恐怕也會創紀錄。

雲林地檢署偵辦賄選案，截至目前已傳喚224人次，拘提36人，交保6人，原本聲請羈押獲准18人，也被羈押的水林鄉海埔村某村長候選人，在檢察官持續調查過程中，後來坦承全部犯行，日前已獲釋。

檢方指出，目前還被羈押的候選人包括元長鄉第3選區某鄉民代表候選人、莿桐鄉第1選區某鄉民代表候選人、水林鄉西井村某村長候選人、斗南鎮林子里某里長候選人等。其次，北港鎮第1選區某鎮民代表候選人丈夫、莿桐鄉甘厝村某村長候選人胞兄，因替候選人賄選而被收押。此外，還有雲林縣第3、6選區2某議員候選人樁腳涉嫌賄選被交保或羈押。

檢方表示，不論是候選人自己或親朋好友，還是樁腳涉及賄選因而當選者，相關機關及人士都可以提出當選無效之訴，法院裁判最後如果當選無效確立，多席次民代依法由落選頭遞補，單一席次若任期未過半，則得重新補選，過半則由上級單位派代理。

此次遭羈押或交保的被告候選人不乏是現任者，連任機率高，其中元長鄉第1選區鄉代4搶3，1人涉賄遭收押，其餘3人輕騎過關不成問題。莿桐鄉甘厝村長2人參選，水林鄉海埔村長及西井村長各有4、2人競選，因候選人涉賄，斗南鎮林子里長3人競逐，因候選人涉賄，選情變化甚鉅。

(中時 )