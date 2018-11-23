丁守中競選歌曲「台北未來在手中」成功吸引目光 歌曲只要兩萬元「便宜、又有效」

2018年11月23日 17:28 中時電子報 綜合報導

台北市長候選人丁守中以競選歌曲「台北未來在手中」成功吸引目光，但丁守中在網路節目「博恩夜夜秀」專訪時，表示歌曲經費只要兩萬，大讚創作的團隊「便宜、又有效」，引起創作團隊OC Music不滿，今天中午在臉書發文表示對丁守中的發言感到心寒。

丁守中則馬上在臉書發出道歉聲明，強調丁守中在節目上提到的金額單純是口誤，向OC Music致歉，並對OC Music的創作再次表達感謝。丁守中粉絲團的貼文強調，「歌曲剛公布時，是團隊的幕僚大合唱的歡樂版，引起了一些網友有負面的意見，也有歌手出來批評這首歌曲，但這首歌能巧妙地將我的故事與政見結合，這是創作者的專業，我真的很喜歡這首歌，原唱版發佈後也頗受好評。」

貼文發出後，有許多網友留言稱讚丁守中「有道歉的誠意，沒有硬拗」，也有網友認為丁守中在受訪的原意並非貶低創作者，而是強調CP值高，從丁守中的聲明中感受的到誠意。還有網友點出，OC Music在這次的事件中知名度大增，就算真的只有兩萬，對OC Music也不見得是壞事。

丁守中表示，這首歌巧妙地將他的故事與政見結合，這是創作者的專業，真的很喜歡這首歌。支持者的留言也沒有攻擊OC Music，而是紛紛感謝他們為丁守中寫了一首好歌，為選戰加分。

(中時電子報)