不滿被說醜 館長怒噴名嘴：DPP電視台就能胡作非為？

2018年11月23日 17:34 中時電子報 吳玫穎

館長不滿與柯文哲P圖被說醜，直播爆氣開噴。(取自YouTube)

與柯文哲P圖被說醜，館長爆氣開噴。(影片自0:40開始)

館長與柯文哲直播人氣超高。(取自館長陳之漢臉書)

「館長」陳之漢早前與台北市長柯文哲直播合體，在網路上人氣爆棚，臉書直播影片至今已突破170萬人次觀看，更引發網友瘋狂KUSO兩人合照。但日前有名嘴就在電視台網路直播節目上，拿著一張館長與柯文哲KUSO圖片，直言「有點醜…」引發館長不滿，在直播中爆氣質問NCC，「難道今天民進黨電視台就可以胡作非為嗎？」

名嘴余莓莓拿著館長與柯文哲Ｐ圖說：「那大家覺得很好看嗎？」汪潔民則接話：「有點醜。」就是這段影片惹惱了館長，在直播中爆氣反問：「我想請問三立新聞網的這一個節目，你們這兩個人是什麼意思？拿著這種P圖。我的網友沒有P成這樣啊，你為什麼要把圖P成這樣然後罵我很醜？」

館長說這是對他一種侮辱，但他也知道告不成，因為他與對方都是公眾人物，但也讓他想起一則NCC要全面徹查中天跟中時的新聞，理由是報導偏頗、影響選情，但館長也反問：「那要請問NCC這個是什麼？難道今天民進黨的電視台就能胡作非為嗎？」

接著館長提起吳敦義失言事件，他說吳敦義這樣做他也不認同，罵人家是豬真的不太好，「啊你們民進黨都說罵人家是豬，請問這比豬還嚴重吧？」認為名嘴此舉已經侮辱到他與柯文哲。

網友就在館長直播影片下方留言，「這些三立的人全都是綠營的豬隊友，他們講這種話就等著全盤敗選而已」、「三、民、自的顏色對了，只許州官放火，不許百姓點燈，兩套標準」、「霉霉因為人家叫她紅毛猩猩就告網友了」。

(中時電子報)