抗議大陸入侵 今年多起分離份子攻擊事件

2018年11月23日 17:36 中時電子報 吳映璠

中國大陸駐巴基斯坦喀拉蚩領事館今天上午遭3名分離主義分子持槍闖進，警方與歹徒槍戰一小時後控制情勢，歹毒全數遭到擊斃，不過也折損2名員警。巴國分離主義組織俾路支解放軍（Baloch Liberation Army）已承認犯案，不過這已是該組織今年來第2起針對中國大陸的大規模攻擊事件，俾路支解放軍表示，攻擊領事館是為了抗議「中國大陸入侵」。

據美聯社報導，俾路支解放軍此次攻擊「明目張膽」，目標瞄準大陸駐當地領事館，就是為了打擊巴基斯坦與中國大陸長久以來緊密的盟友關係。中國大陸在巴基斯坦大舉投資交通建設，現正進行的投資項目包括公路網及發電廠，因此近年來兩國關係更加緊密。

不過報導指出，這已是俾路支解放軍今年來第二起針對中國大陸的大規模攻擊，今年8月，一名自殺炸彈客強行闖進一輛運送大陸員工到俾路支省西南部山達克（Saindak）銅金礦場的巴士，導致五名員工受傷。隨後該組織公布指名寄給大陸駐巴基斯坦大使的信件，內容「警告大陸不要開採利用俾路支省的礦物資源，以及侵占當地人家園。」中國冶金科工集團於2002年向巴基斯坦政府承租山達克銅金礦場並進行開採，至今運轉已16年。

此外該組織今年來也多次攻擊看管「中巴經濟走廊」（Chinese Pakistan Economic Corridor）計畫及相關建設計畫的保全人員，次數高達12次。

巴基斯坦和平研究所（Pakistan Institute of Peace Studies）執行主任拉納（Mohammad Amir Rana）表示，攻擊目標轉向領事館，顯示俾路支解放軍行事越來越大膽。儘管攻擊不斷，不過陸巴雙方早已盤算過安全問題可能帶來的成本，其中也包括分離主義者的威脅，拉納斷言，這些攻擊事件及安全疑慮一點也不影響大陸在巴基斯坦的投資計劃。

大陸駐喀拉蚩領事館今天上午9點過後遭三名分離主義分子闖入，歹徒先是朝安全人員開槍，當地員警不久後趕到，與歹徒進行槍戰長達一小時，最終3名歹徒全數擊斃，不過也造成2名員警死亡，所幸大陸使館人員及員工全都安然無恙。警方表示一名歹徒身上穿著自殺炸彈背心，雙方交戰過程中也數度傳出爆炸聲響，當地媒體更拍到領事館冒出黑煙。

(中時電子報)