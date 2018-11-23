初冬休眠前覓食 毒蛇活躍期

2018年11月23日 17:48 中時 沈揮勝

冬夜出現在民宅牆邊的歐亞第一劇毒蛇「雨傘節（銀環蛇）」。（沈揮勝攝）

雨傘節為歐亞大陸第一毒蛇，但牠的頭形是圓的；蛇的頭部為圓形或三角形，絕不可當作判斷有毒或無毒的依據。（沈揮勝攝）

資深媒體人柯焜耀，18日發現毒蛇赤尾青竹絲出沒，19日PO文提醒臉友踏青要留意長蟲。（沈揮勝攝）

無毒的台灣青蛇常因被誤認遭亂棒打死，成了赤尾青竹絲的替死鬼（沈揮勝攝）

南投縣水里鄉土生土長的資深媒體人柯焜耀，19日在臉書PO出毒蛇赤尾青竹絲特寫照片。引發網友討論，節氣都已過「立冬」到「小雪」了，怎還會有長蟲蠢動？台灣地區生態最豐富的魚池鄉大雁村村長謝棟漢說，冬季低溫前蛇類會積極覓食，吃飽後再蟄伏休息。

日月潭知名生態解說員葉建興補充說，冬後食物來源減少，蛇類常會趁著有陽光、氣溫略高的日子積極追捕蛙類、齧齒類等小動物，而形成另波活躍高峰期；民眾到野外或夜間活動，還是要有防蛇意識。

柯焜耀貼出的這條赤尾青竹絲，還意外引發該蛇與無毒青蛇如何分辨討論？能否以蛇頭是圓形或三角形來判定有無毒性？以及青竹絲的公蛇與母蛇是否有辦法從外觀辨別等有趣話題。

經多名臉友討論歸納，整尾青綠無斑紋的是無毒青蛇，眼睛與尾端紅褐色、腹側有虛線的是有毒的赤尾青竹絲；赤尾青竹絲母蛇腹側虛線通常為白線，公蛇除了白虛線，通常還會多了1道紅虛線，此為大致通例，但偶會有例外。

至於「三角頭有毒、圓頭無毒」論調，謝棟漢與葉建興都說，用這樣判斷恐會鬧出人命！赤尾青竹絲與龜殼花、百步蛇頭型三角且劇毒固然沒錯，但整個歐亞大陸首毒的雨傘節，頭型卻是圓的，眼鏡蛇的頭也呈鈍形。蛇頭形狀，萬萬不可當作有毒或無毒的判斷依據！

日月潭地區這幾天氣溫介於12到25度之間，已經有相當涼意，但魚池鄉大雁、五城與東光村及水里鄉仍不時傳出蛇類出沒；葉建興解釋說，台灣的蛇類在低溫時只是活動力減少，頂多算是暫時性蟄伏休息，很少有真的冬眠。

(中時 )