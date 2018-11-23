ITF旅展體育署力推十條運動旅遊行程不要錯過

ITF旅展體育署力推十條運動旅遊行程不要錯過
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中時電子報
綜合報導
高署長致贈運動背包予宣傳大使等人。(圖片來源：教育部體育署 提供)
現場貴賓一起為「運動觀光主題館」啟動魔球。(圖片來源：教育部體育署 提供)

全台規模最大的台北國際旅展，從今日起至26日連續4天於南港展覽館盛大展開。而教育部體育署也為鼓勵運動產業異業結盟，將運動與旅遊結合，並推出10大精選遊程，活動現場也請到最熱血主播徐展元擔任開幕主持人，在場民眾除了能以超值價格享受健康遊程，對於本次的推廣，徐展元也表示：「接訪問他講的自己有溯溪旅遊或是異業結合那部分」

運動讓旅遊更精彩，教育部體育署更邀請了兩位大使分享自身經驗，有球壇漂亮寶貝稱號的錢薇娟提到：「他覺得金瓜石那條遊程不錯那段」以及小麥肌陽光正妹陳子民也到場表示：「接她分享游泳與旅遊結合那段」

除此之外教育部體育署署長高俊雄也開心說到：「本次活動推廣目的」

而本次的精選遊程更是由中評會於159條遊程中精心挑選，對此旅行業品質保障協會理事長許晉睿 表示：「接從159家中挑選出來那段」

趁著週末假日與親友一同到攤位號k1902運動觀光主題館，現場報名遊程還送炫彩旅行背包，多樣限量超值贈品，以及vr體驗區等你挑戰，更多詳情請參閱教育部體育署官網

(中時電子報)

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