蔡壁如貼文「姚文智選不上」？丁守中：選前關鍵時候騙綠票

2018年11月23日 18:00 中時電子報 綜合報導

國民黨台北市長候選人丁守中上午出發進行車隊掃街拜票。被問及台北市長柯文哲的市政府顧問蔡壁如在LINE群組貼文「姚文智根本選不上」等問題，丁守中表示，柯文哲口口聲聲說要打破藍綠，但從頭至尾都在算計藍綠，以前要騙藍的票，現在關鍵時候要騙綠的票，根本沒有打破藍綠，是騙藍騙綠。他也說，就算因此2020讓蔡英文總統下台，「又有什麼不好」？大概是對台灣最好的事情。

丁守中上午在內湖、南港進行車隊掃街，下午轉向松山、信義，他在回覆媒體詢問時作以上表示。另針對民進黨候選人姚文智質疑柯文哲今天有可能宣布若當選會做滿四年作為號召，丁守中則說，柯文哲變來變去，過去4年的承諾都跳票，「他的話還可以相信嗎」？

此外，針對柯文哲主打「要聽孫子的話投票」，希望爭取年輕族群支持，丁守中表示，現在台北年輕人應該都發現，大家支持柯文哲，但台北市青年失業率全台最高，比全國大概高了2到3%，比新北市更高到2倍半，台北市的年輕人最支持柯文哲，但柯文哲卻浪費大家的機會和虛耗大家青春。

今天選前之夜，前總統馬英九將幫忙最後壓陣，丁守中則表示，現在最重要的是台北市民要覺悟，柯文哲過去4年政策停擺，花的預算平均每年比前市長郝龍斌還多22億元，但什麼建設都沒有，能談的只有拆除忠孝西路公車專用道和北門；相比郝龍斌8年開通57公里捷運，柯文哲是0站0公里；老人、年輕人都得不到照顧，婦女持續受到歧視、消遣，公宅完全跳票，內湖塞車，大巨蛋擺爛，全台北畫定都市更新區的執行率不到百分之一，「柯文哲做了甚麼事情」？

(中時電子報)