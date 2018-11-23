《中時晚間快報》蔡壁如操作棄保 丁守中：柯從頭到尾都在算計藍綠

2018年11月23日 18:04 中時電子報 綜合報導

◎蔡壁如操作棄保 丁守中：柯從頭到尾都在算計藍綠

首都一役選情緊繃，台北市長柯文哲市政顧問蔡壁如在LINE群組PO文直指「姚文智根本選不上」，還指若國民黨拿回台北市，加上新北市，人口700萬，「2020民進黨的總統還有機會嗎？」對此，國民黨台北市長候選人丁守中今受訪直言，讓蔡英文2020下台，是對台灣最好的事情，更進一步批柯從頭到尾都在算計藍綠，根本就在騙藍騙綠。

◎民進黨若大敗 許信良認蔡不會提名連任

明天就是九合一選舉投票日，民進黨前主席許信良接受民報專訪指出，韓國瑜提出「貨賣出去，人走進來」，基層有感，他就是打兩岸牌，所以未來不管誰贏，政府都會積極改善兩岸關係」。如果民進黨大敗，總統蔡英文一定不會選擇競選連任，「連提名都不會」。

◎洛沙坦山德士膜衣錠 原廠降血壓藥 疑含致癌物

原廠降血壓藥疑含致癌物！食藥署表示，山德士公司原廠降血壓藥「洛沙坦山德士膜衣錠」疑似含有致癌物，該產品8000盒、22.4萬顆現已預防性下架。因該公司所產的另一款降血壓藥，在美國驗出致癌物「N-亞硝基二乙胺（NDEA）」，廠商要求將台灣市售同公司、不同劑量的「洛沙坦山德士膜衣錠」50／12.5毫克下架，預計在12月13日完成回收。

◎林依晨《鋒味》秀廚藝 吐槽謝霆鋒處女座

謝霆鋒在浙江衛視主持的大型戶外美食節目《鋒味》，最新1季將於11月24日晚上10點首播，邀請的嘉賓們包括張靚穎、佘詩曼、吳彥祖、宋茜、張一山等。首集嘉賓是有「零負評女神」稱號的林依晨，她與謝霆鋒在俄羅斯聖彼得堡展開一趟趣味美食之旅。

(中時電子報)