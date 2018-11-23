亞太技術學院欠薪3個月 教師告董事討百萬薪水

2018年11月23日 18:14 中時 巫靜婷

苗栗縣頭份市亞太創意技術學院董事會於7月決議停辦，在校生受教權爭議尚未解決，23日再有多位專任教師到法院遞狀告校方欠薪3個多月共510餘萬元，使教師生計陷入困難。（巫靜婷攝）

亞太創意技術學院董事會於7月決議停辦，外界以為的末代畢業典禮，教師卻認為不是，目前校內仍有5名陶藝所學生待取得碩士學位，面對校方發出通知表示，若不轉學可能失去學籍，師生考量硬體設備仍堅持留校完成學業。（巫靜婷翻攝）

苗栗縣頭份市亞太創意技術學院的19位老師，23日到法院遞狀控告代理校長曾景睦與3位董事陳政元、王浩、王偉權，惡意積欠專任教師3個多月薪資及鐘點費共510餘萬，怒斥資方利用積欠薪資的方式逼迫教師簽下不平等資遣條約，來加速「清場」動作謀取退場利益，也成了引用教師待遇條例對董事會興訟首例。

亞太教師黃惠芝表示，學校目前仍有學生上課，教師也尚未受教育部核准不續聘或強制資遣，因此學校應按時支付薪資，依教師待遇條例第24條規定，控告校方與董事連帶償還共510餘萬欠薪。

她指出，教師曾聲請調解，但校方代表僅以「董事會囿於資金不足」為理由，拒絕盡速支付薪資導致調解不成立，逼使教師提告。目前僅有專任教師出面提告，還有數十位兼任教師同樣面對欠薪問題，她質疑教育部放任董事3人能決定停辦、資遣等事宜，卻無法處理欠薪，令人難以接受。

高教工會祕書長陳政亮強調，「沒錢」絕非資方可積欠勞方薪資的理由，何況亞太有逾10億元之校產是有能力借支周轉。校董屢次違反法令，教育部應依私校法第25條解散禿鷹董事，全面改派公益董事，以保障師生權益。

亞太董事長陳政元發聲明稿表示，對教職員已釋出善意優惠資遣退休方案，並於7月與大部分教職員簽定優惠契約保障其權益，學校現僅餘3位董事，教育部認定席次不足無法決議重要事項，縱有逾10億元之不動產，仍需待法院指派足額董事正常運作後，才能清算校產償還積欠教師薪資。但教師無法接受陳的說法。

(中時 )