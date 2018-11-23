台中》賴神加持林佳龍 讚爭取中央最多預算市長

行政院長賴清德陪同台中市長林佳龍車隊掃街，行經豐原中正路鬧區，受到支持者熱烈歡迎。（王文吉攝）

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熱情支持者特別製作手板，祝福台中市長林佳龍（左）高票當選。（王文吉攝）
行政院長賴清德（右三）陪同台中市長林佳龍參拜城隍爺，謙卑祈求「讓努力做事的人高票連任」。（王文吉攝）
支持者送「好彩頭」給台中市長林佳龍，象徵「高票當選」。（王文吉攝）
行政院長賴清德（左）稱讚林佳龍（右）是有史以來爭取中央最多預算的市長。（王文吉攝）
行政院長賴清德（右）陪同台中市長林佳龍（左）掃街拜票，希望在豐原衝高得票數。（王文吉攝）
行政院長賴清德（右二）陪同台中市長林佳龍（左二）參拜慈濟宮天上聖母。（王文吉攝）
民進黨台中市議員候選人翁美春也緊跟林佳龍車隊掃街。（王文吉攝）
民進黨台中市議員候選人劉厚承也緊跟林佳龍車隊掃街。（王文吉攝）

台中市選情緊繃，行政院長賴清德23日下午到豐原助選，與林佳龍合體車隊掃街。賴清德稱讚林佳龍是有史以來在任內爭取中央預算最多的市長，包括市政推動、社會福利領先全國，空汙的減排也是六都成果最好，成功舉辦花博讓世界看見台中，「4年來林佳龍已經打下良好的基礎，再給他4年，台中會大進步！」

賴清德陪同林佳龍參拜慈濟城隍廟，熱情民眾送上菜頭、大蒜及粽子，預祝好彩頭及高票當選，車隊在眾人呼喊「凍蒜」下出發，繞行豐原鬧區，沿途受到支持者熱烈歡迎。民進黨市議員候選人翁美春、謝志忠及劉厚承也分乘戰車掃街，聲勢浩大，中途休息慈濟宮參拜，廟東攤商及遊客聞風而來，爭相比YA合照。

「陪他走完最後一哩路，再進市政府，為大家謀福利。」賴清德表示，林佳龍4年前競選時提出「大台中123」政見，行政院和台中市府共同合作，這些願景計畫行政院具體承諾、核定，包括1條山手線，2條捷運藍線、綠線，3個副都心都積極推動中，海空雙港的經費也都核列。

「我給市民的承諾說到做到！」林佳龍以沙啞嗓音說，豐原在縣市合併後的第1個4年有邊緣化危機，他上任之後在中央支持下，這4年已打造豐原成為副都心，水岸花都帶來龐大人潮商機，還有葫蘆墩圳掀蓋及鐵路高架捷運化，串聯成大台中山手線，豐原的未來充滿希望。

林佳龍提到，豐原已從谷底一步一步地上升，中央的支持已經到位，期待市民用選票肯定做事的人。他選前掃街最後一站選擇到豐原，也是對鄉親父老報告他的承諾說到做到，「我需要再4年徹底打造豐原成為副都心」。

(中時 )

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