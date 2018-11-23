博物館小寫時代 藝術跨界認識差異

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旺報

台灣近年儼然進入一縣市一館舍，各類型博物館、美術館林立的博物館大爆炸時代，「博物館新學」講座，也在今秋呼應博物館進入現代生活一般性名詞的「小寫」時邀代，23日邀請當代藝術策展人Eugenio Viola來台，談策展與當代藝術如何看待「差異」，並以差異與跨界來思考博物館的下一步。

作為伯斯當代藝術館（PICA）的資深策展人，尤金尼歐．維歐拉舉例在PICA曾於2017策展舉辦的《I don’t want to be there when it happens》有藝術家探討印度的女性暴力問題，也有藝術家用刀片做成無人機的形象隱喻戰爭，看似悠雅的吊燈卻是以死亡的鳥身組成。Eugenio Viola表示：「現在很多人是不參觀美術館的」他們在議題之外，甚至邀請編舞家參展，根據展品做出回應的編舞。

當代的策展不僅發生在館內，尤金尼歐．維歐拉以韓國藝術家Kimsooja 的《Zone of Nowhere》為例，作品探討移民、流離失所的主題，將各國國旗從A排列到Z，在展場中淡入淡出地移動，這樣的展覽不僅在館內，Eugenio Viola也將這些旗幟延人田中中到伯斯的街道上，在許多牆面、大型天橋上都可以看到這些令人思考的各國國旗。

「作為策展人、藝術家，我認為必須要認識世界上所存在的差異」尤金尼歐．維歐拉舉例探討人和猩猩溝通的《please open hurry》，作品包括以人手勢拼成旗幟，或將與猩猩溝通而創作出的耶基斯語符號字掛在牆上，再請編舞家將字母從A到Z表演出來。

近期正在PICA展出的《Hyper Prometheus》則是紀念《科學怪人》出版200周年，展出中有俄國的藝術家與科學實驗室合作，從化石中使已絕種的植物再復活。「我們可以看到不同知識領域的人共同合作」尤金尼歐指出，文藝復興時期即可見不同知識領域跨界合作，事實上達文西既是藝術家也是科學家。

博物館新學講座主持人，曾任台中國家歌劇院藝術總監的王文儀透過尤金尼歐．維歐拉的分享也指出，其實不同領域「界線如此薄」觀眾創新了體驗，又讓藝術有不同領域的結合，也透過跨界讓觀眾思考「別人可以和我不同」進而更了解自己和差異。

(旺報 )

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