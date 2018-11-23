美學者謝淑麗：大陸過早的勝利主義情緒 助長美陸關係惡化

2018年11月23日 18:28 中時 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

美陸領導人準備這個月底在阿根廷參加20國集團（G20）峰會期間舉行會晤，試圖緩解兩國之間的貿易爭端並防止整體關係的進一步惡化。前美國副助理國務卿、加州大學聖地牙哥分校教授謝淑麗（Susan Shirk）接受美國之音專訪時表示，不是美國的行動，而是大陸自己對外政策的轉變導致美陸關係開始惡化。這位在研究美陸關係領域最有影響的專家之一認為，美陸關係的轉折點其實始於胡錦濤時代，而習近平的內外政策和決定都使大陸更具威脅性。

美國之音（VOA）中文網23日報導說，美國與大陸這兩個世界上最大經濟體正在展開貿易戰，而兩國領導人即將在G20峰會的間隙舉行會晤，能否緩解這場爭端目前還是未知數。

1997到2000年期間擔任負責美國對陸政策的副助理國務卿的謝淑麗，日前在她辦公室接受美國之音的專訪時表示，美陸關係正處於一個螺旋式的下滑過程中。儘管目前不清楚這個關係是否走上了對抗的不歸路，但是她認為，它不可能再回到上個世紀90年代或是2000年代初的那種關係了，而新的平衡點將在哪裡也很難知道。

很多研究美陸關係的人傾向於把美陸關係的惡化都歸咎於大陸現任領導人習近平，不過目前是加州大學聖地牙哥分校（UCSD）全球政策與戰略學院21世紀中國研究中心主任的謝淑麗教授對此有不同的看法。

她說：「事實是，美中關係中的困難、緊張實際上從2000年代中期就開始了。它不是始於美國的任何行動，而是中國自己處理外交政策手法的轉變。在中國2008年舉辦奧運會前後，然後當然就是國際金融危機。真正有意思的是，這個轉折點始於胡錦濤時代。」

據美國之音報導，在謝淑麗看來，2008年美國與西歐國家引發的國際金融危機（金融海嘯），大大損害了很多大陸人眼中的民主資本主義模式，而大陸政府透過龐大的經濟刺激措施，不僅避免了大陸經濟受到金融危機的衝擊，而且保持了相當快速的增長。

謝淑麗說：「所以，在中國國內出現了過早的勝利主義情緒（premature triumphalism），認為中國找到了所有問題的答案，中國領導人和民眾開始要求採取更為強勢的外交政策。在南海問題上，你尤其看到這一點。所以說那是一個轉折點。在這個更強勢和更有作為的外交政策上，習近平雙倍的加碼了。」

早在1971年就訪問過大陸的這位專家說，大陸領導人習近平180度大轉彎回歸到中國政治中更為威權主義的特徵，讓所有研究大陸的人都大感意外。在她看來，大陸國內的發展趨勢，包括修憲取消國家主席任期限制、加大共產黨對政府、軍隊和社會的控制，採取更為壓制性的政策等，都使大陸看起來更具威脅性。

美國之音指出，在對外的政策宣示上，習近平在去年10月中共19大上的一些表態，尤其引起了觀察人士的擔憂。謝淑麗說：「中共19大上釋放了有關中國方案、中國的體制以及中國特色社會主義是世界上最優越的模式等訊息。這是一種世界範圍內的意識形態冷戰宣言。」

習近平的內外政策和決定在美國引起了包括「中國人民的老朋友」季辛吉和鮑爾森在內的中國通擔憂和批評，也引發了川普政府的強烈反彈。

謝淑麗說：「無疑，川普政府在全球每一個洲和每一個領域啟動了努力，試圖對中國改採取的他們認為損害美國國家安全的行動進行回擊，而經濟方面與美國安全都是聯繫在一起的。」

據美國之音報導，這位長期研究大陸政治以及美陸關係的專家說，大陸的這些做法引發了不僅是來自美國，還有來自世界其他民主國家巨大的關切和抵制。

她說：「我對川普政府處理這個問題的方式持相當批評的態度。但是中國人意識到這一點很重要，即對中國的反彈遠遠不限於（go way beyond）川普政府。」

謝淑麗舉例說，現在美國國會兩黨唯一能夠達成共識的就是大陸議題，而且全球都在對大陸的投資施加限制。

美國之音指出，在美國應該如何與習近平治下的大陸打交道的問題上，這位前美國官員提出了她的建議。

她說：「我們應當做的是以非常外交的方式，力圖就中國採取的有損美國的具體行動進行談判。而且，我們應當頂回去。我對威脅讓中國承擔代價沒有問題，包括徵收關稅，因為我們覺得中國在競爭上沒有公平行事，而且對在中國境內運營的外國公司不公平。我們應當在關係中堅持更大的對等而且做好頂回去的準備，哪怕這樣做會讓我們自己付出一些代價。」

但是謝淑麗認為，美國的「目標應當是，清楚的表明我們最優先關注的是什麼，然後進行談判，並試圖針對我們認為是大問題的中國的具體政策和行為，尋找到解決辦法。」

在她看來，川普政府沒有一個談判策略，這是她對川普政府最大的批評。她說，他們試圖懲罰大陸，但這不是談判成功解決這些問題的真正策略。

(中時 )