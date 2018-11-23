Dolce ＆ Gabbana針對辱華議題出面道歉 用中文說：「對不起！」

2018年11月23日 18:31 中時 陳張眾

Dolce ＆ Gabbana於本月19日公布的宣傳影片中，用一位亞裔模特拿筷子品嘗義大利美食，其中安排的橋段及旁白刻意不標準的品牌發音，引起網民反映有辱中華文化的嫌疑，品牌已於稍早從官方社群平台上下架。（翻攝自diet_prada IG帳號）

在辱華事件發生後，上海的Dolce ＆ Gabbana專賣店中門面十分冷清。（CFP提供）

Dolce ＆ Gabbana原定於上海舉行大秀（＃DGTheGreatShow）臨時喊停，已搭建好的秀場，也旋即面臨拆除的命運。（CFP提供）

義大利品牌Dolce & Gabbana原定本月21日於上海舉行的大秀（#DGTheGreatShow），因19日在社交網站上公布宣傳片中的「辱華」爭議，被迫臨時喊停，隨之各方引發的抵制效應持續發酵。除了包含前代言人迪利熱巴及王俊凱等人，紛紛發表聲明撤回對品牌的支持外，天貓、京東等各大網購平台，也已將品牌商品陸續下架。

雖品牌早在日前就以官方帳號被盜為由試圖滅火，廣大網民們卻不甚領情，眼見局勢逐漸失控之際，品牌聯合創辦人Stefano Gabbana及Domenico Dolce今選擇現身說法，於官方微博上公布一段道歉影片，並用中文說出：「對不起！」

Stefano Gabbana及Domenico Dolce表示：「在過去的幾天，我們認真的反省，對於自己的言行給中國人民及國家帶來的一切，我們感到十分悲傷。我們的家庭教育教導我們對世界上不同的文化必須報以尊敬，於此，面對我們在文化上理解的偏差，希望得到你們的原諒。我們對這份道歉聲明十分重視，在此正式向所有全球華人致上最深的歉意。一直以來，我們對中國的熱愛一如既往，無數此的造訪，讓我們更加深愛上中國的文化。當然，我們還有許多需要學習的地方，對於之前我們的表達所犯下的錯誤，我們必須表達歉意。我們絕對不會忘記這次的經歷及教訓，這樣的事件也絕對不會再發生，同時，我們必竭盡全力更加理解及尊重中國文化。最後，我們發自內心請求得到你們的原諒，對不起！」

兩位傳奇設計師親自上陣，1分多鐘的道歉影片儼然誠意十足，但自網友們的留言看來，買單的人極少，也有人反映兩人並沒有針對「屎」國一事做出回應。據時尚媒體《BoF》報導指出，在事件發生後，上海、北京等城市的Dolce & Gabbana主要門店顧客人潮有顯著下降，店鋪內十分冷清，此種憤慨之情未來需要多久平復，仍有待時間證明。

(中時 )