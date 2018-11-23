淡金路分隔島易釀車禍 蔡錦賢放下選務會勘

2018年11月23日 18:41 中時 高彥哲

選前日各路候選人舉辦大型造勢活動，趕在最後幾小時拉抬選票，但新北市議員蔡錦賢認為，最好的拉票方式就是把事情做好，選前之日依然放下選務辦理會勘。（高彥哲翻攝）

位於淡金路與北新路路的交叉路口車流量大，但該路段常發生車禍導致交通堵塞，原來是來因為交叉口處的中央分隔島出了問題，因島型高度設計過低不明顯，又處車輛視線死角，來往路口交叉處的用路人只要一不注意，就容易撞上該分隔島，造成交通堵塞。

新北市議員候選人蔡錦賢表示，為解決分隔島問題，於23日邀集新北市交通局至現場會勘，交通局並承諾會將分隔島加裝反光設備，於年底前解決分隔島不明顯問題，並在現場大路口處增設行人穿越號誌，讓民眾可以確認過馬路的秒數時間，不用為了搶時間而發生事故。

蔡錦賢表示，雖然現是在選舉期間，身為現任議員，民眾生活上若有疑難雜症，第一時間還是會向他的服務處求助，他認為，為民服務無平日假日之分，因此就算是選前之日的黃金拉票時段，依然放下選務辦理會勘，解決淡水一帶民生問題。

九合一地方選舉在即，各路候選人利用選前之夜舉辦大型造勢活動，趕在最後幾小時拉抬選票，但蔡錦賢認為，「選舉歸選舉，但該做的事情，為民服務還是不能停止。」最好的拉票方式就是把事情做好。

(中時 )