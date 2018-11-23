台中》林佳龍選前之夜勝選寶地 湧人潮將熱鬧開場

2018年11月23日 19:03 中時 盧金足 、 陳淑芬

台中市長林佳龍選前之夜晚會，活動還沒開始，就有支持民眾聚集，熱情喊凍蒜。（陳淑芬攝）

台中巿長選舉緊繃，尋求連任的市長林佳龍選前之夜晚會，23日晚間在圓滿戶外劇場舉行，傍晚即有民眾聚集，到場呼喊「凍蒜」口號。晚會由董事長樂團熱唱開場，在地立委張廖萬堅及何欣純搭配主持，今年重回林佳龍上屆勝選寶地圓滿劇場，希望延續勝選氣勢。競總表示，「神祕嘉賓」與台中有淵源、在台北發展的知名人士，從未幫政治人物站過台，令現場民眾相當期待。

林佳龍競選總部發言人林尚賢表示，晚會安排九天民俗技藝團、董事長樂團及「國民歌手」嚴詠能帶領的打狗亂歌團、台語歌手許富凱炒熱氣氛；政治人物將由總統蔡英文、立法院副院長蔡其昌、時代力量立委洪慈庸等人到場助講，立法院長蘇嘉全也會現身力挺。

至於晚會「神祕嘉賓」，競總在開場後，仍不願鬆口，希望現場出場帶來驚奇，目前僅知「神祕嘉賓」是台中有淵源、從未幫政治人物站台過，是在台北發展的知名人士。

晚會最後將由「台中隊」成員，包括龍團隊及各市議員候選人上台，4年前的選前之夜現場升起「希望」的氣球天燈，感動人心；今年則施放「進步」天燈，除讓巿民看見台中的進步，祈求選舉平安、台中平安。

(中時 )