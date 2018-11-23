打開YouTube 誰的競選廣告最多？網友說這光頭的多到冰軌

2018年11月23日 18:42 中時電子報 陳儷方

最近沒裝Adblock的網友，可能超頭痛，因為打開YouTube看影片，競選廣告就一直冒出來，網友end56在PTT政黑版抱怨，看個影片已連續6天廣告都是同一個黨，如果是數據分析用戶愛好，看手遊影片也沒出現遊戲廣告，他問網友，大家看到的是哪家的競選廣告？

網友紛紛提供自己經驗，似乎「蘇貞昌廣告最多」、「林佳龍的也不少，連客運都在播」、「不是其邁就是蘇光頭」、「蘇anddpp」、「侯友宜也有」、「陳其邁超多 到處都有」、「光頭蘇 我自己都覺得很意外」、「我看蘇光頭在手機版首頁已經看四天了」、「民進黨連雲林都可以打全國電視廣告 到底在幹嘛」、「民進黨林佳龍、蘇貞昌」、「蘇貞昌的廣告置頂」、「蘇光頭跟吉邁大洗版...」、「line跟yt的很多蘇的，偶爾會看到林佳龍跟陳其邁還有丁丁」。

網友歸納蘇貞昌及民進黨是這次選舉廣告大戶。（圖／翻攝PTT）

網友歸納蘇貞昌及民進黨是這次選舉廣告大戶。（圖／翻攝PTT）

有網友表示疑惑，他問「我以為鄉民都有Adblock，不過，並沒有獲得任何回應。如果已經裝了上Adblock，可以先卸載後，再打開FB、YouTube看看，就可以知道哪位候選人砸大錢買廣告，讓廣告多到冰軌，也讓YouTube賺飽這波選舉財。

(中時電子報)