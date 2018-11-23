台南》選前最後衝刺 選將車隊遊行拚場

2018年11月23日 19:24 中時 李其樺

23日下午民進黨市議員候選人陳碧玉（左）與現任議員、丈夫林慶鎮同車在新市區11里掃街，爭取支持者出來投票。（李其樺翻攝）

基進黨市議員候選人王姬方團隊出動吉普車在善化、安定掃街拜票。（李其樺翻攝）

選前最後一天，台南市第五選區民進黨市議員候選人李偉智、陳碧玉和基進黨市議員候選人王姬方等多名選將選在23日舉辦車隊掃街，爭取更多選民支持，當晚除了民進黨陳碧玉和國民黨李文俊舉辦造勢晚會，其他候選人皆以掃街和電話催票方式做最後衝刺。

23日上午李偉智在妻子陪伴下，在山上區和新化區進行掃街遊行，父親姚溪海也親自上陣為兒子拉票，多輛宣傳車繞街，受到不少支持者歡迎，展現拚勝選的氣勢。

李偉智表示，選前最後關頭仍然不敢鬆懈，各方陣營幾乎都用「肉身」壓線，集中力量打陸戰，近距離和選民搏感情；尤其選區合併後，第五選區範圍遼闊，更要努力讓自己能夠被選民看得見。

當天下午陳碧玉在新市區舉辦車隊大遊行，陳碧玉和現任議員、丈夫林慶鎮登上宣傳車，數十輛宣傳車繞行新市區11個里爭取鄉親支持，熱鬧滾滾有如嘉年華會；晚間陳碧玉在新市永安宮廣場舉辦選前之夜晚會，包括前新市鄉長鄭枝南等地方大老皆出席為陳碧玉背書，同時還有在地社團表演音樂節目，訴求營造溫馨歡樂的選前之夜。

另外，王姬方與競選團隊23日上午搭乘吉普車在安定、善化掃街遊行，王姬方表示，他不像其他的候選人打「悲情牌」和「搶救牌」，連月來接觸廣大基層讓她感到收穫滿滿。

(中時 )