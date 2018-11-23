台南》選前最後衝刺 選將車隊遊行拚場

23日上午民進黨市議員候選人李偉智（左）在妻子和父親陪伴下，出動多輛宣傳車在第五選區掃街拜票，展現拚勝選的氣勢。（李其樺攝）

友善列印
中時
23日下午民進黨市議員候選人陳碧玉（左）與現任議員、丈夫林慶鎮同車在新市區11里掃街，爭取支持者出來投票。（李其樺翻攝）
基進黨市議員候選人王姬方團隊出動吉普車在善化、安定掃街拜票。（李其樺翻攝）

選前最後一天，台南市第五選區民進黨市議員候選人李偉智、陳碧玉和基進黨市議員候選人王姬方等多名選將選在23日舉辦車隊掃街，爭取更多選民支持，當晚除了民進黨陳碧玉和國民黨李文俊舉辦造勢晚會，其他候選人皆以掃街和電話催票方式做最後衝刺。

23日上午李偉智在妻子陪伴下，在山上區和新化區進行掃街遊行，父親姚溪海也親自上陣為兒子拉票，多輛宣傳車繞街，受到不少支持者歡迎，展現拚勝選的氣勢。

李偉智表示，選前最後關頭仍然不敢鬆懈，各方陣營幾乎都用「肉身」壓線，集中力量打陸戰，近距離和選民搏感情；尤其選區合併後，第五選區範圍遼闊，更要努力讓自己能夠被選民看得見。

當天下午陳碧玉在新市區舉辦車隊大遊行，陳碧玉和現任議員、丈夫林慶鎮登上宣傳車，數十輛宣傳車繞行新市區11個里爭取鄉親支持，熱鬧滾滾有如嘉年華會；晚間陳碧玉在新市永安宮廣場舉辦選前之夜晚會，包括前新市鄉長鄭枝南等地方大老皆出席為陳碧玉背書，同時還有在地社團表演音樂節目，訴求營造溫馨歡樂的選前之夜。

另外，王姬方與競選團隊23日上午搭乘吉普車在安定、善化掃街遊行，王姬方表示，他不像其他的候選人打「悲情牌」和「搶救牌」，連月來接觸廣大基層讓她感到收穫滿滿。

(中時 )

新竹》造勢晚會許明財頂大光頭 … 台南》工人打拚成議員 林志聰靠…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。