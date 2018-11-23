身體開花 動畫呈現內在真實自我

2018年11月23日 20:47 中時 許文貞

每個人心中真實的自我，跟外在的樣子是一樣的嗎？對跨性別者而言，鏡中映照的自己，反而可能是難以面對的困局。旅居倫敦的導演趙安玲拍攝一位無法面對自我的男舞者，用動畫呈現舞者內心渴望變性成女性的樣貌，近日獲得加爾各答LGBT同志影展獎項，也入圍亞特蘭大影展、好萊塢短片電影節等。

趙安玲表示，她有許多同志和跨性別朋友，「聊了之後才發現，他們表面上以自己的同志或跨性別身份為傲，但內心往往很脆弱，也背負著各自傷痛的生命故事。」

短片是英國創作歌手湯姆·羅森塔爾《喔不，佩德羅》（Oh No Pedro）的音樂錄影帶，只見穿著輕柔的粉紅衣褲男舞者，身上不時出現凹洞，長出豔麗的花朵。為了甩開花朵的幻像，他不停地跳舞，幻覺卻愈來愈多，而當他望向鏡子裡的自己，鏡子裡的自己卻是一個女人。身旁的其他人，竊竊私語，眼神銳利如刃。

趙安玲表示，原本歌詞的在講述主角佩德羅遇到困難，有些沈重的包袱無法甩開，「我讀了歌詞，覺得很像跨性別者的感受，跟歌手討論後他也贊成我的想法。」為了創作，她和身邊的跨性別、朋友訪談，「有的同志朋友曾經被強暴，有的人不被家人理解，特別是跨性別，往往無法認可自己的身體。」

影片中，舞者不停用衣服掩蓋出現的洞和花的幻覺，覺得身上很痛很癢，拼命地抓，但無法停止，只好把衣服脫掉，才發現洞侵蝕的愈來愈大，內在的自己想要掙脫、想要自由，內在跟外表的自己幾乎要交換了。

趙安玲表示，「這段靈感來自一位好友，到倫敦之前，他無法說出這些掙扎，從小到大一直跟在抵抗自己，很怕一被知道就無法回家，直到到倫敦念書之後，才終於能面對心中的自我。」

趙安玲曾以故宮《筆墨行旅》逐格動畫短片獲得國際獎項肯定，也是今年金鐘獎的視覺創意統籌。她從小就喜歡迪士尼和日本動畫，立志要當動畫師，卻因為學業放下夢想，直到就讀台大時決定改行學動畫，「我是一個愛說故事的人，雖然以前念生物也很有趣，但我更擅長的是講人生或情感層面的故事。」

(中時 )