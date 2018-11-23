投票倒數 超商給你滿滿的蜂蜜檸檬

選前之夜跌破20度，全家表示，關東煮等熱食商品增加一倍備貨，預估周末業績可望成長1到2成。（全家提供）

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中時
7-11自有品牌「蜂蜜檸檬水」，35元。

選戰進入最後倒數階段，搭上台北市長辯論熱潮，超商蜂蜜檸檬商品大放送！7-11於今明(23、24)兩日，在全台選前晚會會場、競選總部，及投開票所周邊約100間門市備戰，增加飲料、三明治、CITY CAFE等商品備貨量，預估在選舉熱點周邊門市的來客數會較平日增加，業績可望較平日再成長2~3成。

此外，因此次選舉成功引爆話題的「蜂蜜檸檬水」，7-11調查在辯論後，一周熱賣達20萬瓶，業績成長3倍，帶動另一支產品「蜂蜜水」業績也成長2成。

全家便利商店表示，選前之夜就在今晚，夜間全台低溫跌破20度，支持者參加造勢大會的保暖需求估明顯浮現，以「拿了方便邊走邊吃」的商品為備貨大宗，包含夯蕃薯、三角飯糰 、三明治、關東煮及熱包子，飲料方面以加熱型濃郁系為主，像是Let’s Cafe唐寧醇奶茶，溫罐巧克力牛乳、奶茶等，另包含礦泉水、保特瓶茶飲等，都增加一倍備貨量，以應付突然湧現的大量需求。

檸檬蜂蜜水本為全家年度銷售億元明星商品，近期因選舉話題爆紅，除了在「全家行動購」推出「檸檬蜂蜜水」買10送10隨即秒殺外，也同步帶動銷售高達5倍的成長。全家表示，隨著選舉熱度在今、明兩天達到最高峰，預估檸檬蜂蜜水搭配「任選第2件6折」的促銷，可望再衝出一波銷售高峰。

OK mart於選前之夜至投開票當日，在四四南村與市政府周邊分店，加強比平常多四倍的備貨量迎戰，預估今晚哈燒炸雞售量全台將突破5000隻。不僅如此，OK mart推出「選戰應援企劃」，主推醇品咖啡大杯第2件7折，與罐裝咖啡奶茶第2件7折外，再推枇杷軟喉糖、品牌喉糖特惠及啤酒、洋芋片特惠，應援支持者，搶盡選舉商機。

(中時 )

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