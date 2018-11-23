鍾瑶遇到子閎就崩壞 戳鼻孔、插耳朵超幼稚

2018年11月23日 19:19 時報周刊 張毓琪

鍾瑶和子閎從戲裡打到戲外。東森戲劇台提供

鍾瑶、林子閎、王家梁和臧芮軒演出的《艾蜜麗的五件事》將於明晚10點播出，強碰九合一選舉的開票時間，子閎坦言擔心收視率，只好請觀眾開雙機，「電視機看《艾蜜麗》，手機看開票結果。」鍾瑶表示這次選舉很重要，明天劇組會放半天假，讓大家去投票。

鍾瑶在劇中飾演個性瘋癲的「艾蜜麗」，她笑說這個角色和自己有7、8成像，尤其是「兩光」的部分。「我只不過想下車拿個東西，就把自己反鎖在車外，那天又是周日，鎖匠不好找，我的貓、狗就關在車裡3個小時。等鎖匠的期間，我還自己指揮交通。」

鍾瑶很健忘，出門前必唸口訣「手機、錢包、鑰匙、鍾瑶」，確認東西都有帶齊，此外，她還是個大路痴，搬家一年仍會找不到回家的路，「還有一次，我從紐約地鐵出來，搞不清楚方向，就用太陽的位置分辨方向。」子閎在旁聽見鍾瑶的離譜事蹟，忍不住吐槽：「妳要提早預防失智。」

鍾瑶和子閎在劇中飾演高中同學，成天打打鬧鬧，子閎投訴鍾瑶在戲外也常動手動腳，「她用中指戳我耳朵，或是偷踩我的腳，等我向下看的時候趁機插我鼻孔。」鍾瑶也反控：「有場戲我站在子閎後面，子閎拿著反光板往後甩，正中我的頭。」

臧芮軒則跟鍾瑶、子閎三人是高中同學，也是子閎是高中舊情人，三人間將有段複雜的三角關係。沒想到臧芮軒現實中卻和角色經歷相反，曾在有交往對象時，跟另一男性友人睡同一張床上過夜。話一說完立刻引起全場驚呼，讓她趕緊澄清「我們那天是好幾個人出遊睡在同一間，而且這個男生是喜歡男生的，所以不是大家想像的那種關係啦！」而好身材的王家梁每次拍戲都被要求脫衣，這次也不例外，不過他認為第一集的出浴戲不是為露而露，而是表現角色個性，他露得心甘情願。

(時報周刊)