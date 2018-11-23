前警大教授高哲翰：民進黨輸在「民怨」 韓侯將開啟新時代

前警大教授高哲翰分析六都選情，認為民進黨註定敗北，韓侯將掘起成為國民黨新興勢力代表。（吳岳修翻攝）

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有「警界孔子」美稱的前警大教授高哲翰，作育警界英才無數，他分析六都選情，認為民進黨本次大選「註定敗北」，韓國瑜、侯友宜將分別當選高雄市長及新北市長，小英政府至今無法理解「民怨」所在，能守住綠營基本盤就算萬幸，選後的民進黨將步入「後蔡時代」，蔡英文無法再主導黨機器權力核心，韓、侯將掘起成為國民黨新興勢力。

高哲翰選前24小時深入針對各黨選舉戰略與六都選情分析，推估民進黨這次選戰註定敗北，主因在於民進黨無法理解為何失去民心，影響選情最大的就是「民怨」累積，失去民心第一槍就是推動年金改革，急於竟功未能融合不同意見，導致軍公教怨氣難消；「反中」情節與政策失當，阻絕中國大陸市場，替代南向政策又未見實質助益，其他諸如綠能、非核、勞工權益、同婚、大陸政策與台獨議題等問題不斷，更讓台灣陷於困境之中。

高哲翰認為，國民黨選戰初期聚焦新北市侯友宜的高人氣、高民調，並未有突出或有效的選舉戰略，充其量也只是藉侯外溢效應的戰術運用，直到韓國瑜9月後的異軍突起，瞬間點燃國民黨總體力的大爆發與回頭重新擬定戰略。

他分析韓的掘起，在於韓具備非典型政治人物的領導魅力，巧妙引導民怨走向，進而取得話語主導權，挾「賺大錢」這個簡單且易觸動人心的口號，召回藍營基本盤，狂吸首投與年輕族群的關注，造就史無前例的網路聲量。

高哲翰也說，韓流抬升丁守中選情多寡及棄姚保柯效應未現，北市柯丁相爭已成盤勢，姚選後將面對是否退出政壇的困境，柯文哲可能會贏得很吃力，新北侯友宜、桃園鄭文燦與台南黃偉哲，將取得一定幅度領先，台中林佳龍施政表現不錯，但盧秀燕實力堅強與黨內派系團結，在韓流推波助長下，兩強對立勢成定局，高雄韓國瑜將以些微差距贏得市長寶座。

高哲翰表示，這波選戰方酣之際，檯面下兩黨權力的角力與派系爭鬥早己悄然開始，民進黨面對「後蔡時代」，選後蔡英文無法再主導黨機器的權力重置，韓國瑜、侯友宜選後新一代國民黨新興勢力將掘起，選後另一波國內政治版圖大風吹的宮庭大戲即將開鑼。

(中時 )

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