全球軍力排行美俄中前三 台灣24小勝加拿大

2018年11月23日 19:12 中時電子報 盧伯華

國軍漢光演習海上實兵操演。（圖/中時 王遠茂)

美國《商業內幕》近日製作2018全球武力年度排行，在全球136個進行評比的國家中，前3名為美國、俄羅斯、中國，台灣排名第24，略高於加拿大。

《商業內幕》報導說，今年稍早美國發布國防戰略報告，詳細介紹了把軍事任務焦點從反恐與地區性小規模衝突轉向與俄羅斯、中國等大國的武力競賽。其他國家的戰略目標也採取了類似轉變，重新關注大規模的衝突。

報導說，這次評比參考了「全球火力」(Global Firepower)的2018年軍事實力排名，它使用超過55個因素建立指數，並在今年排名中加入愛爾蘭、蒙特內哥羅和頼比瑞亞等3個國家。

《商業內幕》說，評比列出了包括武器多樣性、軍隊人數、後勤能力、自然資源與工業實力等多項目，核大國在計分上有加重，但核武器不列入評比因素。內陸國家缺乏海軍，因此不列海軍項目，但臨海國家海軍的艦隊若缺乏多樣性，將被扣分。此外，北約國家成員國有稍為加分，因為理論上它們之間有資源共享，財政狀況與穩定度列入考量，但政治和軍事領導人不列入評分。

這次的評比中列出全球軍事實力最強的25個國家。其中美國居首，俄羅斯居次，中國居第3名。這3個國家的軍事實力如下：

美國：

軍隊208萬人，坦克5884輛，軍機13362架，戰機1962架，軍艦415艘(含20艘航空母艦)，軍事預算6470億美元。

俄羅斯：

軍隊358萬人，坦克20300輛，軍機3914架，戰機818架，軍艦352艘(1艘未運作中的航母)，軍事預算470億美元。

中國：

軍隊269萬人、坦克7716輛，軍機3035架，戰機1125架，軍艦714艘(1艘航空母艦)。軍事預算1510億美元。

4至10名的國家分別為印度、法國、英國、韓國、日本、土耳其和德國。台灣列名24，位於阿爾及利亞之後、加拿大之前。

台灣被列出的軍事實力項目包括：軍隊193萬人，坦克2005輛，軍機843架，戰機286架，軍事預算107億美元。

(中時電子報)