南投》信義鄉長候選人全志堅 服務處頂樓燒毀

2018年11月23日 19:46 中時 沈揮勝

火場位置在信義鄉同富村，鄉長候選人全志堅競選服務處。（沈揮勝翻攝）

全志堅當選呼聲高，服務處發生火警引發揣測，但民眾客觀研判，似是鞭炮意外。（沈揮勝翻攝）

消防隊搶救。（沈揮勝翻攝）

火災剛發生時熊熊火焰。（沈揮勝翻攝自網路通訊軟體）

選戰最後衝刺，火神光顧候選人服務處！信義鄉長候選人全志堅，租用同富村吳姓居民的3層樓建築物作為競選服務處，其4樓加蓋部分，在投票前夕23日傍晚4點多突竄火苗，消防局出動8個消防分隊迅速撲滅，雖未造成人員傷亡，但該樓層已然全毀並波及兩鄰，起火原因待查！

依據南投縣消防局通報資料，火場位置在信義鄉同富村同和巷新中橫公路旁。傍晚4點6分接獲報案，玉山消防分隊在4分鐘內到達，4點43分控制火勢，5點鐘撲滅；共焚毀包含左右兩側合計3屋的加蓋樓層約120平方公尺，財損25萬元。

火警前從草坪頭方向開車往北行駛，因塞車被堵在火場前方的陳姓民眾指出，當時剛好全志堅的造勢車隊經過，在自家服務處前停停走走，有燃放鞭炮並和街區民眾打招呼，是不是自家的鞭炮或沖天炮造成意外？值得探討。

全志堅陣營黃姓人士表示，全志堅家住新鄉村，同富村和社街上這一處競選服務處是向吳姓鄉民租用的；一般競選服務處只使用樓下店面，頂樓起火應與選戰無關；但不排除是鞭炮意外造成。

這次消防局總共出動玉山、信義、水里、集集、竹山、鹿谷、名間及日月潭等8個消防分隊，救災及救護車共計12輛，現場搶救人員27人，包含警消14人、替代役男13人，由玉山分隊小隊長洪榮助帶隊指揮。

(中時 )