台北》不畏同黨在隔壁辦選前之夜 陳景峻照挺柯P

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台北市長柯文哲今晚在四四南村舉辦選前之夜，與民進黨候選人姚文智的造市場僅隔數十公尺。擁有民進黨籍的副市長陳景峻，日前才因替柯站台遭姚點名應該受黨紀處分，但陳今晚仍不懼同黨同志就在不遠處辦造勢，仍上台替柯文哲助選，還與另名擁有新黨色彩的副市長鄧家基輪番演講，象徵「藍綠共生」。

鄧家基6點45分左右率先上台，向台下支持者大喊感謝，接著替柯文哲催票說，柯4年來不忘初衷，還是4年前的柯P，他的理念都是一樣的，台北市才能持續往前走，呼籲選民明天一起衝高投票率，1人拉10票、10人拉100票，讓白色力量繼續延續。

接著，陳景峻也上台演講，他以台語聲嘶力竭為柯文哲拉票「撇開藍綠、支持白色、支持柯文哲！」呼籲選民支持白色力量，顯然完全不在意遭黨紀開鍘。陳景峻說，他做過三重市長，當時三重是國民黨天下，沒有民進黨里長，但人民想要改變，因此他先是在補選時贏了市長，經過1年10個月打拚，也跟柯文哲一樣， 第二任時，大家都支持他、贏國民黨5萬票！沒有票箱是輸的！「我們明天一樣來打破（藍綠）好不好！」

陳景峻說，不要讓柯文哲市長孤單，柯3年來為市民打拚，頭髮都變白、每天早上7點半開會，市民幫忙他好不好！他透露，柯很擔心年輕人不出來投票，可能就會落選了，「明天早點爬起來，揪全家一起支持柯文哲！」

陳景峻還直接表示，他很不甘願、不忍心看到國民黨班師回朝，「我會鬱卒，請大家一起繼續支持白色力量！」

(中時 )

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