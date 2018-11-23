徐若瑄自導自演「人格分裂」 後遺症超猛痛7天

2018年11月23日 19:43 中時 尤嬿妮

徐若瑄日前拍新歌〈不值得〉MV。（滾石唱片提供）

徐若瑄（Vivian）睽違4年推出新單曲〈不值得〉，除了親自作詞，她還擔任MV導演及演員，並邀請電影《人面魚》紅衣小女孩外傳的導演莊絢維共同執導；身兼MV主要演員的徐若瑄，在莊導喊卡時，得趕緊跑到監視器前回看剛剛拍攝的畫面，幾步之遙的路程得瞬間切換演員、導演角色，讓Vivian直呼：「這真是一大挑戰，一下擔任演員一下又是導演，都快人格分裂了。」

MV耗時17小時拍攝，Vivian邀來音樂製作人及樂手好友一同在鏡頭前玩搖滾音樂，不間斷拍攝多個甩頭畫面，讓Vivian事後脖子痛了7天，她笑說：「這後遺症真是猛，還好看了剪出來的MV畫面效果很棒，沒有白甩這17個小時。」

此外，她在MV裡的三款造型也相當獨特，包括大紅外套搭配緊身衣，且腳踩15公分高跟鞋，展現自信女王氣勢；而另一款透明反色雨衣造型，能在燈光幻影中反射出絢麗的色彩，更是令人驚豔！有趣的是，劇組還商借一隻「大蜥蜴」到場拍攝，嚇壞現場女性工作人員，唯獨徐若瑄相當淡定，有感地說：「我覺得這世界上沒有真正的壞人，有時犯錯，只是一念之間，你的執念沒有辦法放下的時候，心裡面的那個魔跟怪獸就會跑出來...放下執念後，那隻怪獸就會走掉，雨過天晴。」

(中時 )