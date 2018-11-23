基隆市》選前之夜雨勢大 謝立功遊行激動喊「民進黨抹黑！」

謝立功選前之夜主軸「基隆覺醒，人民覺醒」，從晚間6時30分開始造勢大遊行。（李怡萱攝）

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現場有儀隊表演，還有民眾穿著美國隊長、綠巨人浩客等各式各樣的服裝。（李怡萱攝）
現場有儀隊表演，還有民眾穿著美國隊長、綠巨人浩客等各式各樣的服裝。（李怡萱攝）

投票日就在明天，各地候選人幾乎都把握時最後間舉辦造勢活動，基隆市長林右昌晚間6點開始市區大遊行，國民黨市長候選人謝立功選前之夜同樣會在市區遊行造勢，不過，基隆今晚細雨綿綿，國民黨市黨部主委黃希賢也坦言，雨勢的確有影響來參加遊行的民眾，原本預估有500人，但今只有2、300人到場。

謝立功選前之夜主軸「基隆覺醒，人民覺醒」，從晚間6時30分開始造勢大遊行，與林右昌陣營僅間隔半小時。現場有儀隊表演，還有民眾穿著美國隊長、綠巨人浩客等各式各樣的服裝。

「民進黨今天又出奧步抹黑！」謝立功現場向支持者喊話，先前已詢問過律師，發送的文宣小冊夾帶折價券沒有任何法律問題，民進黨今天竟然去地檢署告發，「大家用選票教訓他們」，明天所有人迎接勝利，一定要贏回基隆市長。

國民黨市黨部主委黃希賢指出，受到晚間雨勢影響，來參加遊行的民眾，原本預估有500人，但今只有2、300人到場。另外，到場的國民黨市議員候選人也不多，黃希賢說，各候選人有不同活動，所以沒辦法到場支持。

謝立功說，明天就要投票了，今天是團結大遊行，希望遊行結束後大家趕快打電話，一人至少打10通催票，但要遵守規定晚間10時後不要再催票。

(中時 )

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