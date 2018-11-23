安室奈美惠御用製作人加持！歌壇新人成妻夫木聰師妹

Teresa請來安室奈美惠御用製作人錄製單曲。（樂迷國際提供）

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Teresa請來安室奈美惠御用製作人錄製單曲。（樂迷國際提供）
Teresa請來安室奈美惠御用製作人錄製單曲。（樂迷國際提供）

安室奈美惠御用製作人今井了介日前來台加持歌壇新人特蕾沙（Teresa）錄製新單曲，在台灣被經紀公司挖掘接受量身訂定一系列培訓專屬打造後，Teresa受到日本藝能事務所三巨頭之一的「HORIPRO」青睞簽約合作，成為妻夫木聰、綾瀨遙、竹內涼真的師妹；Teresa興奮表示：「第一次在台北錄音覺得很方便、不用坐飛機，但心情上更緊張，因為製作團隊特別飛過來，整個壓力很巨大。」

新歌重新詮釋台日混血歌姬一青窈的經典歌〈四照花〉中文版，重金邀請天后安室奈美惠製作人今井了介跨海製作，Teresa半年來聽了這首新歌上千遍，有別於原唱一青窈口吻是以母親角度為出發，Teresa將這首歌定位在「祝福」，用歌聲為有情人打氣，「24日就是愛的公投日，我帶著祝福的心，祝福天下所有有情人」。

談及錄音怪癖，她透露得光著腳丫赤腳唱歌才有感受，過程間會做伸展運動、甚至全身趴在地上「五體趴地」放鬆，有趣的是，她被發現譜架上放著「一根」東西，令工作人員好奇，Teresa害羞解釋：「這是輔助按摩，可以推壓、刮一刮喉嚨讓肌肉放鬆。」由於錄製期間製作人今井了介剛好歡度47歲生日，Teresa也貼心準備好傳統「壽桃」祝賀，用道地小吃拜碼頭。

(中時 )

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