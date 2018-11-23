影》金足農傳奇扛火腿王牌「18」號 吉田輝星：我想成為中田翔

吉田輝星在北海道日本火腿鬥士入團儀式穿上代表王牌的「18」號球衣。（取自北海道日本火腿鬥士隊粉絲團）

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中時電子報
/綜合報導

在今年夏甲子園寫下一段傳說的金足農投手吉田輝星，今天（23日）北海道日本火腿鬥士的入團儀時穿著代表王牌的「18」號球衣亮相，他語氣堅定地表示，期待自己可以成為像中田翔一樣的球員，擁有在比賽中幫助球隊的能力。

金足農今年以黑馬姿態闖進夏季甲子園冠軍賽，投手吉田輝星功不可沒，11場出賽使用1517球，雖最終球隊在冠軍戰敗給大阪桐蔭高校，但金足農的表現仍讓球迷留下深刻印象。

吉田輝星今年17歲、身高176公分，球速最快可以來到時速152公里，拿手球路有滑球、曲球等，他從金足農畢業後，吉田輝星投入職棒選秀，獲得中日龍、北海道火腿鬥士、東京讀賣巨人以及東京養樂多燕子等4隊的第一指名，最終由日本火腿鬥士獲得優先交涉權，並以一億日圓加盟。

今天日本火腿鬥士為8位新秀舉辦入團儀式，同時也揭露新入團球員的背號，吉田輝星就穿著象徵王牌的「18」號的球衣亮相，入團儀式很多人，照相機的閃光燈也閃個不停，吉田輝星的神情看起來相當緊張。

吉田輝星表示：「選秀後的第2天，才漸漸覺得『我是位職棒球員』，直到今天穿上球衣，身為職棒球員的意識越來越強烈。」他也充滿抱負地說：「從第一年開始，我就會盡我所能幫助球隊。」

吉田輝星透露：「我會盡快成為更好的投手，也希望自己可以在漫長的球季中一直對球隊有貢獻。中田翔選手是我努力想達成的目標，他是日本火腿鬥士的核心球員，我想成為像他一樣，可以對球隊有很重要幫助的一員。」

(中時電子報)

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