陸菲共同開發南海油氣 陸同意公佈備忘錄內容

2018年11月23日 20:57 中時 藍孝威

菲律賓外長近日接受採訪時表示，菲方希望披露大陸和菲律賓簽署的《關於油氣開發合作的諒解備忘錄》有關內容，並稱將就此徵求中方同意。大陸外交部發言人耿爽23日在例行記者會中表示，這份諒解備忘錄不是秘密協議。如果菲方希望公開，陸方持開放態度。

耿爽表示，近日，大陸國家主席習近平訪問菲律賓期間，在兩國領導人共同見證下，陸菲雙方簽署了政府間《關於油氣開發合作的諒解備忘錄》。開展油氣開發合作是陸菲兩國領導人達成的重要共識，陸菲間一直保持密切溝通。

耿爽表示，今年年初，雙方在陸菲南海問題雙邊磋商機制（BCM）下建立油氣事務工作組，多次就開展海上油氣開發合作坦誠交換意見，雙方多層級就簽署相關合作文件深入探討。經過溝通與協商，雙方就簽署陸菲政府間有關諒解備忘錄達成合作意向，並最終在習近平主席訪菲時簽署。

耿爽說，整個過程中，雙方展現了發展陸菲友好、深化雙邊合作的務實態度和積極意願，《諒解備忘錄》的簽署是雙方相互尊重、平等協商和彼此信任的例證。

耿爽表示，《諒解備忘錄》積極評價雙方根據《聯合國憲章》、1982年《聯合國海洋法公約》和2002年《南海各方行為宣言》等文件，在探討對話磋商和務實合作上取得的進展，肯定雙方的共同努力為地區和平穩定和發展作出重要貢獻，承諾將依據國際法，本著相互尊重、公平互利、靈活務實、協商一致的原則加快海上油氣開發合作。

耿爽表示，根據《諒解備忘錄》，雙方將設立政府間聯合指導委員會和企業間工作組，並盡快達成有關合作安排。有關合作不影響雙方各自法律立場。陸菲將繼續就落實相關後續事宜保持溝通，推動海上油氣聯合勘探和共同開發早日取得實質性成果，造福兩國和兩國人民。

至於公開諒解備忘錄的問題，耿爽說，一份諒解備忘錄能否公開，取決於雙方在協商談判時達成的諒解以及文本中的有關具體規定。「據我所知，這份諒解備忘錄本身不是一個秘密協議。如菲方希望公開，中方持開放態度。」

(中時 )