台南》高思博選前之夜打親情牌 胞姊高婉倩力挺

2018年11月23日 20:11 中時 曹婷婷

高思博胞姊高婉倩、胞弟高思復(左)現身力挺，讓他當場紅了眼眶。(曹婷婷攝)

高思博父親高育仁(左)全場專注聆聽。(曹婷婷攝)

國民黨台南市長候選人高思博晚間在花園夜市舉辦「台南贏 台灣就贏」勝利晚會，現場湧進近萬人，整場晚會訴求溫情，以「親情牌」取代天王級助選員，高思博說，家人就是最重量級的貴賓，胞姊高婉倩、胞弟高思復現身力挺，讓他當場紅了眼眶。高婉倩感性說，家人原不支持高思博選市長，但他堅持這是為了下一代而努力的一役，全家人轉而力挺他到底。

有別於傳統選前之夜紛紛以大咖造勢站台，高思博認為，過去幾場造勢晚會已經有許多大咖到場造勢，選前之夜留給市民，「這是一場沒有天王助陣的選前造勢大會，靠的是台灣最大黨，就是討厭民進黨。」

他說，這一場選戰，靠的是全台南反對民進黨繼續執政的民心士氣，「我們不要更好，只要最好，讓我們一起編織府城未來榮景，建立幸福的偉大城市。」

高思博說，這次選舉是最接近改變的一次選舉，隨著力拼經濟的「韓流」帶動下，台南就要翻轉，有機會將綠地變成藍天。高思博跟韓國瑜一起發下宏願「南高連線、創意無限、發財無限」，他有信心開心迎接嶄新的台南。

高婉倩站台支持也讓高思博感動不已，他說，姊夫朱立倫打選戰，姊姊都很少露臉，為了自己南下站台，讓他很驚喜也格外感動。高婉倩爆料高思博很愛吃，一見到他就猛虧「好久沒看到你的腰」，她不捨說，選戰真的很累人，高思博操得比她看起來還老。

口才很好的高婉倩也說，高思博教授當得好好卻跑來選舉，全家人原本都不支持，後來受到他堅持想要改變台南的感召，家人也全力相挺，父親高育仁則坐在台下全程專注聆聽。高婉倩也轉達母親叮囑，「不管結果如何，你都努力過了。」

(中時 )