新竹市》林智堅選前之夜 橘子隊伍綿延1公里好似嘉年華

2018年11月23日 20:11 中時 陳育賢

新竹市長候選人林智堅23日晚間在立委柯建銘陪同下，帶領12位議員候選人，進行投票前最後的「明日新竹大遊行」掃街活動。（陳育賢攝）

新竹市長候選人林智堅23日晚間在立委柯建銘陪同下，帶領12位議員候選人，進行投票前最後的「明日新竹大遊行」掃街活動。（陳育賢攝）

新竹市長候選人林智堅23日晚間進行投票前最後的「明日新竹大遊行」掃街活動。（陳育賢攝）

在選前的緊張時刻，林智堅仍堅持以歡樂嘉年華方式選舉。（陳育賢攝）

在選前的緊張時刻，林智堅仍堅持以歡樂嘉年華方式選舉。（陳育賢攝）

在選前的緊張時刻，林智堅仍堅持以歡樂嘉年華方式選舉。（陳育賢攝）

在選前的緊張時刻，林智堅仍堅持以歡樂嘉年華方式選舉。（陳育賢攝）

新竹市長候選人林智堅23日晚間在選前之夜，於大批支持者的擁護下，大家一起穿上大桔大力橘子裝上街，進行投票前最後的「明日新竹大遊行」掃街活動，在選前的緊張時刻，林智堅仍堅持以歡樂嘉年華方式選舉，橘海隊伍綿延數百公尺，場面熱鬧又溫馨。

林智堅競選團隊在今天晚間的選前之夜發起大遊行，發動最後1波催票攻勢，匯集數月來快樂選戰的正能量與市民支持，邀請市民明天踴躍投票，用選票肯定真正會做事的團隊。

遊行並在6點30分展開，上千橘子色dress code裝扮的市民跟著林智堅、立委柯建銘、競選總總幹事鄭宏輝、黨部主委翁枝宏以及12位候選人包括東區曾文濤、鄭美娟、曾資程、劉聲正、鄭貴元，北區李妍慧、賴稟豐、劉康彥，西區陳建名、南區施乃如，香山區陳雪慧、林盈徹一同繞行市區，途中還有多場精彩街頭表演，場面相當熱鬧。

林智堅說，千萬不能讓最幸福的城市走回頭路，他4年前以些微差距驚險當選，4年來為了不辜負市民期待，1天當2、3天來認真打拚，讓市容脫胎換骨，讓城市改變實現，他懇託大家星期六一定要出來投票，用選票肯定真正會做事的人，不要讓高票落選的遺憾發生。

他說，今晚的大遊行環繞了整個鬧區，大批鄉親陪著他與12位幸福特攻隊議員候選人一同前行，如同數月來團隊用正面、歡樂的方式打選戰，讓所有市民都對於明日新竹充滿期待，都抱持著讓新竹更好的渴望。

林智堅指出，他堅持「反抹黑、反衝突、反奧步！」而且要「3不1要」，不抹黑、不造謠、不攻擊，只要政策政見，最後的關鍵時刻，他更要提醒市民，要提防各種奧步、製造衝突的情況發生。

他要再次籲請市民，要「相信智堅、給我力量」，明天無論大家是否要全家出遊、購物、辦事，務必先出門投票，投給6號林智堅，以及幸福特攻隊12位優質候選人，未來他將帶領幸福特攻隊，合力推動建設、服務鄉親，與市民一同打拚創造更美好的城市未來。

(中時 )