台北市》丁守中高喊：投票救台灣！ 轟柯文哲無能無為只作秀

國民黨台北市長候選人丁守中（右）23日在凱道舉行「投票救台灣，1123丁守中凱道勝選之夜」造勢活動，大進場時，走道兩旁民眾爭相與他握手表達支持。（姚志平攝）

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國民黨主席吳敦義（中左）率先為丁守中開場。（姚志平攝）

國民黨台北市長候選人丁守中今晚於凱道舉辦「投票救台灣」選前之夜活動，在台北市黨部主委黃呂錦茹陪同下大進場，一路上支持群眾熱情握手、拍照，長約160公尺的走道，一行人走了快12分鐘才到台前，與33位議員候選人合體。丁守中致詞痛批台北市長柯文哲無能無為、只會作秀，讓台北停滯下滑、人民低薪窮忙，「這次選舉關鍵重要，大家都要出來投票，投票救台灣！」

丁守中的選前之夜活動在晚間6時30分登場，國民黨主席吳敦義率先致詞高喊，1124是全民投票廢東廠，讓藍天再現的好日子，如今看到台北市政近4年停滯不前，大巨蛋就是一個例子，民進黨中央政府也是「敗政連連」，兩岸原本和平穩定發展都出了問題，823一陣大雨也讓台南、高雄淹水，水退後甚至出現7、8千個坑洞，「再造台北、再造台灣是我們的共同使命，先讓北市藍天再現！」

丁守中隨後致詞則說，如今台灣、台北都嚴重受傷了，台灣受傷是因民進黨執政搞意識形態、台獨，不發展經濟只拼政治鬥爭，台灣在民進黨執政下已遍體鱗傷，有環保傷、經濟傷、失業傷、年改傷、空污傷、斷交傷，讓民生凋敝、經濟衰退、民主蒙塵，大家感受都非常深。

丁守中接著說，台北也受傷了，因為大家選出無能、無為，只會作秀的市長，讓台北停滯下滑、人民低薪窮忙，年輕人也找不到工作，「這次選舉關鍵重要，大家都要出來投票，投票救台灣！」

丁守中也說，民進黨高層認為，只要丁守中沒有贏、民進黨就沒輸，就是因為柯文哲與民進黨合作，出了台北就是同志，「如今要教訓蔡英文政府、教訓民進黨，一定要讓台北贏！」這次投票就是對民進黨政府中央執政、對柯文哲施政無能的一次不信任投票，「過去20多年，我心中想的一件事，就是怎樣讓台北更好、更美、更安全、更宜居」。

他回憶，台北過去一直走向繁華、燦爛、四小龍之首，但最近幾年下滑嚴重，令人特別心痛、心急，過去唱《向前走》、《台北的天空》都覺得信心滿滿、明天會更好，但如今年輕人唱的歌內容為離開台北、流浪到北京，「為什麼台北沒落，就是因為選了無能、無為的作秀市長！」

他又說，101大樓與大巨蛋同為BOT，但如今101是台北的地標、夜空最燦爛的一顆明珠，大巨蛋卻擺在那邊爛，成為台北恥辱，不同的命運就是因為它們碰到不同的市長；前市長馬英九能讓101完工、變台北驕傲，柯文哲對大巨蛋卻是4年沒作為，且如今內湖還在塞車、公宅全跳票，年輕人失業率也是最高，劃定的都更區域執行率不到1%，應該要讓無能、無為的市長下台。

(中時 )

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