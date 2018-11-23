2018台北旅展首日 網路斷線、刷卡機停擺

2018年11月23日 21:13 中時 徐力剛

「2018 ITF台北國際旅展」今日登場，23日至26日為期4天，首度移師南港展覽館舉行，現場進駐航空、旅遊、飯店及各縣市政府攤位，共計全球60多個國家，1750個攤位。

旅展今年首度落腳南港展覽館，與往年世貿展館相比，館內寬敞空間更顯開闊，加上適逢九合一選舉前夕，開幕首日人潮較往年稀少，買氣相對受到影響。

旅展開幕首日狀況連連，中華電信網路出現問題，造成業者刷卡機無法連線上網，現場抱怨聲不斷，天籟陽明山度假酒店行銷公關經理洪永葳表示，25日廠商進行場佈時，就發現館內網路連線不穩定，已立即向主辦單位反應，僅獲得持續維修回應，至今天旅展開幕午間，網路斷線仍無法排除，造成公司損失一筆30萬訂單，僅能先調度無線刷卡機使用。

承億文旅品牌發展處經理簡巧珊指出，鑒於館內網路斷線問題，只能請客人稍候再來，或利用個人手機作為熱點，增加旅客購物困擾;而且此次旅展主辦單位預收4天2萬元費用，包括網路1萬元及1萬元押金，但卻無法提供合理網路品質，確實應該檢討。凱撒集團分享，旅展現場受網路不便影響，今年結帳作業流程緩慢，影響客人買單意願，搶修至今日下午僅可使用一個櫃檯。華泰大飯店集團指出，為因應可能突發狀況，此次全程使用內建SIM卡的無線刷卡機，並未受太大影響。

對此中華電信回應，此次並非中華網路問題，而是主辦單位未統一申裝電路，由參展廠商各自申請且攤位未事先規劃，造成裝潢時線路被移位或踢斷，目前中華電信台北營運處已加派人手進行應變處理，還請業者稍待片刻。

對於銷售狀況，台中金典酒店提及，開賣首日業績告捷，較去年同期相比業績成長約1成，樂觀預估整體業績將成長1~2成;為加強買氣，館內線上旅展提早2週開跑，11月1日加入Line Pay服務，最高享7% Line Point點數回饋，吸引民眾躍躍欲試。華泰大飯店集團表示，今年酒店維持不販售餐券傳統，僅銷售住宿券，其中以每張4800元的「經典客房」住宿券（雙人房，含2客早餐）買氣最高。

凱撒集團指出，去年旅展第一天業績突破700萬元大關，整體總銷售額更超過3000萬元，但今年因應公司策略調整，現場無販售集團餐券，改由各品牌在線上旅展銷售，再加上首次進駐南港展覽館，買氣較往年同期差。

(中時 )